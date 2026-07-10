La Brigada Paraná frustró el tráfico ilegal de Cardenales Copete Rojo en un control vial

Sobre la Ruta Nacional N° 168, efectivos del Puesto Caminero Túnel interceptaron en horas de la siesta, un Ford Fiesta, color blanco, en el que viajaban dos personas. Superaron el control de documentación vehicular y personal; sin embargo, cuando accedieron a exhibir las pertenencias que transportaban en la parte trasera del rodado, se visualizaron elementos compatibles con la tenencia en cautiverio de aves de la fauna silvestre. Esa situación motivó la inmediata intervención de la Brigada Abigeato Paraná.

Los uniformados de la repartición especializada, con sede en la capital entrerriana, verificaron que se trataba de cinco jaulas tramperas, transportando algunas de ellas ejemplares de Cardenales de Copete Rojo -especie Paroaria Coronata-. La detección configura una clara y evidente infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, activándose el procedimiento de rigor.

Según pudo conocer Estación Plus Crespo, el conductor es un ciudadano de 29 años, radicado en la provincia de Corrientes, quien iba acompañado de una mujer de 31 años, domiciliada en la provincia de Santa Fe.

La policía rural verificó una serie de incumplimientos a la normativa vigente, como ser la tenencia ilegal y tránsito de ejemplares de la fauna silvestres; sumado a que se encuentra prohibida la captura de aves cantoras; y con mayor efecto sancionatorio cuando se produce mediante la utilización de elementos como tramperas, sustancias tóxicas ó el tradicional pega-pega.

Brigadistas concretaron el decomiso de los elementos de captura, procediendo a su destrucción y el secuestro de ambos Cardenales Copete Rojo, para su eventual liberación.

Las personas interceptadas quedaron supeditadas a las actuaciones, que son elevadas a la Dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, a fin de su ponderación y eventual sanción.