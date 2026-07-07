google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Volcó un semi cargado de mandarinas en una ruta entrerriana: Una mujer se desvaneció

Se trata de la esposa del chofer, que viajaba como acompañante. El hijo del matrimonio también fue asistido.
Policiales/Judiciales07 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

WhatsApp Image 2026-07-07 at 09.35.50

Un transportista se encontraba realizando un viaje laboral junto a su familia, cuando protagonizaron un siniestro. Ocurrió aproximadamente a las 05:20 de este martes, sobre la Ruta Provincial Nº 6, en el departamento Tala.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que por causas que se tratan de establecer, un camión Mercedes-Benz Axor que transportaba una carga de cítricos, volcó sobre la cinta asfáltica.

El rodado había partido desde el Departamento Concordia con destino a la provincia de Mendoza. Era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en el Departamento Federación, Entre Ríos; quien perdió el control del vehículo, produciéndose el vuelco.

En forma inmediata se hicieron presentes funcionarios Policiales de las Comisarías Durazno, Guardamonte y Maciá, quienes implementaron un operativo de seguridad vial, realizando el corte parcial y momentáneo del carril derecho de la ruta, a fin de resguardar la circulación.

Asimismo, se comisionó personal de Bomberos Voluntarios y una ambulancia para asistir a los ocupantes del transporte. El conductor viajaba acompañado por su esposa, domiciliada en la ciudad de Concordia, quien al momento del arribo de los servicios de emergencia se encontraba desvanecida, y por su hijo menor de edad. Fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro asistencial para una mejor evaluación médica. 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Atencio0

El crespense Gonzalo Atencio vivió desde adentro el Mundial FIFA 2026: fue uno de los 3.000 voluntarios elegidos entre más de cuatro millones de postulantes

Estación Plus Crespo
Crespo07 de julio de 2026
El joven de Crespo fue el único entrerriano seleccionado y uno de los dos argentinos que integraron el programa oficial de voluntariado de la FIFA. Coordinó equipos internacionales, protagonizó un documental oficial y representó al país compartiendo el mate durante una de las actividades del certamen.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo