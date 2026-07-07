Volcó un semi cargado de mandarinas en una ruta entrerriana: Una mujer se desvaneció

Un transportista se encontraba realizando un viaje laboral junto a su familia, cuando protagonizaron un siniestro. Ocurrió aproximadamente a las 05:20 de este martes, sobre la Ruta Provincial Nº 6, en el departamento Tala.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que por causas que se tratan de establecer, un camión Mercedes-Benz Axor que transportaba una carga de cítricos, volcó sobre la cinta asfáltica.

El rodado había partido desde el Departamento Concordia con destino a la provincia de Mendoza. Era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en el Departamento Federación, Entre Ríos; quien perdió el control del vehículo, produciéndose el vuelco.

En forma inmediata se hicieron presentes funcionarios Policiales de las Comisarías Durazno, Guardamonte y Maciá, quienes implementaron un operativo de seguridad vial, realizando el corte parcial y momentáneo del carril derecho de la ruta, a fin de resguardar la circulación.

Asimismo, se comisionó personal de Bomberos Voluntarios y una ambulancia para asistir a los ocupantes del transporte. El conductor viajaba acompañado por su esposa, domiciliada en la ciudad de Concordia, quien al momento del arribo de los servicios de emergencia se encontraba desvanecida, y por su hijo menor de edad. Fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro asistencial para una mejor evaluación médica.