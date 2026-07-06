google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Ciclista lesionado al ser embestido por un camión

El accidente ocurrió en plena noche, sobre la ruta que une Nogoyá y Victoria, frente al Motel Terembó. El principal golpe de quien guiaba la unidad menor, fue en la cabeza.
Policiales/Judiciales06 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

WhatsApp Image 2026-07-05 at 11.07.11

La Policía de Nogoyá aguarda la evolución que presente uno de los partícipes de un siniestro vial acaecido sobre la Ruta Provincial N° 26 -frente al Motel Terembó-. Se precisó a Estación Plus Crespo que un camión Scania G360, con acoplado -que transportaba frutas-, habría colisionado a un ciclista.

El transporte era conducido por un ciudadano de 24 años, oriundo de Chajarí; mientras que el ciclista fue correctamente identificado, tratándose de un hombre de 34 años de edad. Circulaban en el mismo sentido, de Norte a Sur.

Según las primeras manifestaciones del conductor del camión, la bicicleta se desplazaba por la banquina y al momento del hecho se habría incorporado a la cinta asfáltica, situación ante la cual intentó esquivarla impactándola igualmente con la parte lateral derecha.

WhatsApp Image 2026-07-05 at 11.07.09

Producto del siniestro, el ciclista fue trasladado al nosocomio local, donde según el informe médico, presenta traumatismo de cráneo, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Personal de la División Policía Científica realizó las pericias de rigor, y personal de Caminera, practicaron test de alcoholemia al conductor del camión, arrojando resultado 0,0 g/l. Las actuaciones continúan conforme los lineamientos de la Fiscalía en turno.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Poder-Judicial

La justicia entrerriana ordenó que una alumna participe del viaje de egresados y frenó actos discriminatorios de un colegio privado

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales03 de julio de 2026
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, hizo lugar a un amparo presentado por la madre de la adolescente y dispuso que la institución permita su participación en el viaje de estudios de sexto año. Además, ordenó cesar de inmediato cualquier conducta discriminatoria vinculada a su condición de salud.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo