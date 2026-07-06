Ciclista lesionado al ser embestido por un camión

La Policía de Nogoyá aguarda la evolución que presente uno de los partícipes de un siniestro vial acaecido sobre la Ruta Provincial N° 26 -frente al Motel Terembó-. Se precisó a Estación Plus Crespo que un camión Scania G360, con acoplado -que transportaba frutas-, habría colisionado a un ciclista.

El transporte era conducido por un ciudadano de 24 años, oriundo de Chajarí; mientras que el ciclista fue correctamente identificado, tratándose de un hombre de 34 años de edad. Circulaban en el mismo sentido, de Norte a Sur.

Según las primeras manifestaciones del conductor del camión, la bicicleta se desplazaba por la banquina y al momento del hecho se habría incorporado a la cinta asfáltica, situación ante la cual intentó esquivarla impactándola igualmente con la parte lateral derecha.

Producto del siniestro, el ciclista fue trasladado al nosocomio local, donde según el informe médico, presenta traumatismo de cráneo, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Personal de la División Policía Científica realizó las pericias de rigor, y personal de Caminera, practicaron test de alcoholemia al conductor del camión, arrojando resultado 0,0 g/l. Las actuaciones continúan conforme los lineamientos de la Fiscalía en turno.