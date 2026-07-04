Casación confirmó la condena al ex funcionario Juan Ruiz Orrico por 4 muertes en Ruta 39

El caso
El 20 de junio de 2024 por la madrugada, Orrico, por ese entonces director de Puertos de Entre Ríos, marchaba por la ruta provincial 39 a bordo de un Volkswagen Passat que pertenecía al Gobierno provincial. Volvía alcoholizado de una fiesta. Las pericias mostraron que tenía 1,52 gr. de alcohol en sangre.
Se cruzó de carril, impactó de lleno con el Corsa que circulaba en sentido contrario donde viajaban los cuatro jóvenes rumbo al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento, donde todos trabajaban a cumplir su turno. Además de los hermanos Izaguirre murieron en el acto Axel Rossi y Leonardo Almada, recordó Análisis.
Por la contundencia del impacto, el vehículo en el que transitaban los trabajadores retrocedió casi 20 metros. La velocidad del Passat no pudo ser establecida debido a que se rompió la computadora de abordo que registra esos datos. Pero el velocímetro había quedado clavado en 150 km/h.