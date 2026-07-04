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Amenazó con un arma blanca a trabajador del Hospital San Martín y lo detuvieron

Tras el incidente entre un hombre y personal del nosocomio, intervino la policía y el caso fue judicializado. Detalles del enfrentamiento.
Policiales/Judiciales04 de julio de 2026


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La intervención se originó a raíz de una comisión del 911, donde se informó sobre un inconveniente entre un hombre y personal del nosocomio. Al arribar al lugar, los funcionarios constataron que personal policial del puesto del Hospital San Martín tenía demorado a un ciudadano, luego de haber amenazado a un trabajador del hospital exhibiendo un arma blanca.

En el lugar los funcionarios policiales se entrevistaron con el damnificado, quien manifestó que le había solicitado al hombre que se retirara del ingreso al nosocomio, ya que permanecía obstruyendo el paso de las personas. Posteriormente, el masculino intentó agredirlo físicamente y comenzó a amenazarlo con un arma blanca, se informó a Estación Plus Crespo.

La Fiscalía en turno dispuso el traslado del aprehendido hacia Alcaidía de Tribunales, por el supuesto delito de Amenazas Calificadas por el uso de arma blanca, como así también el secuestro del elemento utilizado.

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