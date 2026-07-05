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Vió incendiarse su vivienda y murió de un paro cardíaco

No soportó el estado de crisis y el entrerriano perdió la vida -horas después de asistido y hospitalizado-, como consecuencia de la conmoción que le generó la pérdida total de sus bienes. 
Policiales/Judiciales05 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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El dramático episodio comenzó alrededor de las 00:30 de este domingo, en un domicilio ubicado en calle 25 de Agosto, de la ciudad de Concepción del Uruguay. El personal del Comando Radioeléctrico acudió de urgencia al lugar tras ser alertado por las llamas.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el dueño de casa, quien relató que se encontraba en el interior de la propiedad cuando, de manera imprevista, la estufa tipo hogar que utilizaba para calefaccionarse se derrumbó con los leños encendidos.

El fuego y las brasas cayeron directamente hacia su habitación, lo que provocó una propagación instantánea del foco ígneo por toda la estructura, informó la policía a Estación Plus Crespo.

Al lugar del siniestro se comisionó de inmediato al personal de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron arduamente para controlar el fuego, el cual lamentablemente dejó pérdidas materiales totales.

Si bien en un primer momento se constató que no había personas con lesiones físicas directas ni quemaduras por las llamas, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107 debido a que el propietario de la vivienda sufrió una fuerte descompensación motivada por la crisis de nervios del momento.

Bajo los protocolos de rigor, el damnificado fue trasladado hacia el Hospital Justo José de Urquiza para un control médico preventivo. Sin embargo, una vez que ingresó al nosocomio local, el hombre se desvaneció y entró en paro cardíaco.

El personal médico de guardia lo ingresó de urgencia a la sala de reanimación y, tras realizarle las maniobras correspondientes, lograron estabilizarlo momentáneamente, aunque bajo un diagnóstico sumamente delicado y en observación.

Lamentablemente, alrededor de las 04:15 horas, las autoridades del hospital informaron el fallecimiento del paciente a causa de un nuevo paro cardíaco. Según se dejó constancia en las actuaciones, el propio vecino había manifestado a los uniformados en el lugar del incendio que ya padecía problemas de salud previos de índole cardíaca.

Del hecho se dio inmediata intervención a la División Policía Científica y a la agente fiscal en turno, María José Labalta, publicó Ahora.

La magistrada dispuso que el cuerpo de la víctima sea trasladado a la morgue judicial para que el médico forense, Dr. Adrián Siemens, realice la autopsia correspondiente durante la jornada de mañana a fin de establecer fehacientemente las causales del deceso.

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