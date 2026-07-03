Mujer enfrentó a trompadas a delincuente que intentó robar en su casa: el séptimo robo desató su reacción

Una mujer redujo a golpes a un delincuente en Bajada Grande, luego de sorprenderlo junto a un cómplice, que habían ingresado a su vivienda con fines de robo. Tras un violento forcejeo, logró mantener inmovilizado a uno de ellos, hasta que vecinos acudieron en su ayuda y, minutos después, la Policía concretó la detención.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 13, en una vivienda ubicada sobre calle I y Cortada X, en el barrio Bajada Grande de Paraná. Según se pudo conocer, la propietaria se encontraba dentro de su casa cuando comenzó a escuchar ruidos extraños que la alertaron sobre la presencia de personas ajenas en el inmueble.

Al salir para verificar qué ocurría, descubrió a dos hombres dentro de la propiedad. Al verse sorprendidos, uno de ellos escapó rápidamente tras saltar un tapial, mientras que el otro quedó en el lugar y comenzó un intenso enfrentamiento con la dueña de casa.

(Reporte 100.7).

Violento forcejeo y ayuda de los vecinos

De acuerdo con la información recabada por Reporte 100.7, la mujer manifestó estar cansada de los reiterados hechos de inseguridad que sufrió en su vivienda y aseguró que esta habría sido la séptima vez que delincuentes ingresaron a robarle.

En ese contexto decidió enfrentar al presunto ladrón. Ambos protagonizaron una lucha cuerpo a cuerpo en el interior de la vivienda, donde, además de los golpes que habría recibido la víctima, se produjeron distintos destrozos en el inmueble.

Pese a la violencia del episodio, la mujer consiguió mantener reducido al sospechoso mientras pedía auxilio a los gritos. Los pedidos de ayuda fueron escuchados por vecinos del barrio, quienes acudieron rápidamente para asistirla y colaborar en el control de la situación.

El delincuente detenido. (Reporte 100.7)

Detención y preocupación en el barrio

Minutos después arribó personal policial al domicilio y procedió a la detención del hombre, quien, según la información aportada, sería conocido en la zona y registraría antecedentes por distintas intervenciones policiales y judiciales.

El hecho volvió a poner en evidencia la preocupación de los vecinos de Bajada Grande por los reiterados episodios de inseguridad que afectan al barrio. En este caso, la propietaria terminó enfrentando cara a cara a uno de los presuntos delincuentes para evitar un nuevo robo en su vivienda, publicó Elonce.