google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Mujer enfrentó a trompadas a delincuente que intentó robar en su casa: el séptimo robo desató su reacción

Harta de los robos, una mujer enfrentó a golpes a un delincuente que ingresó para robar en su casa en Bajada Grande. Vecinos ayudaron a reducirlo hasta la llegada de la Policía.
Policiales/Judiciales03 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

l_1783108666_22928

Una mujer redujo a golpes a un delincuente en Bajada Grande, luego de sorprenderlo junto a un cómplice, que habían ingresado a su vivienda con fines de robo. Tras un violento forcejeo, logró mantener inmovilizado a uno de ellos, hasta que vecinos acudieron en su ayuda y, minutos después, la Policía concretó la detención.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 13, en una vivienda ubicada sobre calle I y Cortada X, en el barrio Bajada Grande de Paraná. Según se pudo conocer, la propietaria se encontraba dentro de su casa cuando comenzó a escuchar ruidos extraños que la alertaron sobre la presencia de personas ajenas en el inmueble.

Al salir para verificar qué ocurría, descubrió a dos hombres dentro de la propiedad. Al verse sorprendidos, uno de ellos escapó rápidamente tras saltar un tapial, mientras que el otro quedó en el lugar y comenzó un intenso enfrentamiento con la dueña de casa.

(Reporte 100.7).
(Reporte 100.7).

Violento forcejeo y ayuda de los vecinos

De acuerdo con la información recabada por Reporte 100.7, la mujer manifestó estar cansada de los reiterados hechos de inseguridad que sufrió en su vivienda y aseguró que esta habría sido la séptima vez que delincuentes ingresaron a robarle.

En ese contexto decidió enfrentar al presunto ladrón. Ambos protagonizaron una lucha cuerpo a cuerpo en el interior de la vivienda, donde, además de los golpes que habría recibido la víctima, se produjeron distintos destrozos en el inmueble.

Pese a la violencia del episodio, la mujer consiguió mantener reducido al sospechoso mientras pedía auxilio a los gritos. Los pedidos de ayuda fueron escuchados por vecinos del barrio, quienes acudieron rápidamente para asistirla y colaborar en el control de la situación.

El delincuente detenido. (Reporte 100.7)
El delincuente detenido. (Reporte 100.7)

 

Detención y preocupación en el barrio

Minutos después arribó personal policial al domicilio y procedió a la detención del hombre, quien, según la información aportada, sería conocido en la zona y registraría antecedentes por distintas intervenciones policiales y judiciales.

El hecho volvió a poner en evidencia la preocupación de los vecinos de Bajada Grande por los reiterados episodios de inseguridad que afectan al barrio. En este caso, la propietaria terminó enfrentando cara a cara a uno de los presuntos delincuentes para evitar un nuevo robo en su vivienda, publicó Elonce.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Poder-Judicial

La justicia entrerriana ordenó que una alumna participe del viaje de egresados y frenó actos discriminatorios de un colegio privado

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales03 de julio de 2026
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, hizo lugar a un amparo presentado por la madre de la adolescente y dispuso que la institución permita su participación en el viaje de estudios de sexto año. Además, ordenó cesar de inmediato cualquier conducta discriminatoria vinculada a su condición de salud.
Más visto hoy en Estación Plus
Poder-Judicial

La justicia entrerriana ordenó que una alumna participe del viaje de egresados y frenó actos discriminatorios de un colegio privado

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales03 de julio de 2026
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, hizo lugar a un amparo presentado por la madre de la adolescente y dispuso que la institución permita su participación en el viaje de estudios de sexto año. Además, ordenó cesar de inmediato cualquier conducta discriminatoria vinculada a su condición de salud.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo