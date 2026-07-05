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Un auto y una moto chocaron en Libertador San Martín

Ocurrió frente a una estación de servicios. Los partícipes no advirtieron sus respectivas intenciones.
Policiales/Judiciales05 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Personal de Comisaría Libertador San Martín tomó conocimiento de un accidente de tránsito, en calle Rivadavia, de esa ciudad.

Una vez en el lugar, constatan que efectivamente se había producido tal colisión, donde había participado un automóvil Renault Fluence de color blanco; y una motocicleta Corven Energy de 110 cc..

Ambos conductores circulaban por calle Rivadavia, y uno de ellos tomó una acción para ingresar a la estación de servicios, se indicó a FM Estación Plus Crespo.

Personal de Salud asistieron y trasladaron al conductor del birodado al Sanatorio, donde se le realizaron los estudios necesarios, determinando que las lesiones no eran de consideración.

Las autoridades policiales trabajaron para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos.

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