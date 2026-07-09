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Atrapado in fraganti: Saltó las rejas, huyó a contramano y lo detuvieron oculto en un contenedor de basura

Un hombre de 29 años fue detenido en flagrancia esta madrugada, tras ser sorprendido por una patrulla en Concepción del Uruguay. Fue descubierto en el momento exacto en que saltaba la reja perimetral de una vivienda en calle Carosini al 330. 
Policiales/Judiciales09 de julio de 2026


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Al verse descubierto, el sujeto abordó una bicicleta y emprendió una veloz huida en contramano por varias arterias céntricas. Al llegar a la intersección con calle Chacabuco, el sospechoso descartó el birodado y continuó la fuga a pie, precisaron a Estación Plus Crespo.

Tras un rápido operativo cerrojo en la zona de las vías del ferrocarril, los efectivos policiales lograron localizar y aprehender al sospechoso, justo en el instante en que intentaba ocultarse dentro de un contenedor de residuos público.

Los peritos trabajaron en el lugar y la Fiscalía en turno dispuso el secuestro preventivo de la bicicleta —una Firebird rodado 29 de color negra— y ordenó el traslado del detenido a la Alcaidía de la Comisaría Primera, bajo el cargo de "Tentativa de Hurto calificado por Escalamiento.

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