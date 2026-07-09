Atrapado in fraganti: Saltó las rejas, huyó a contramano y lo detuvieron oculto en un contenedor de basura

Al verse descubierto, el sujeto abordó una bicicleta y emprendió una veloz huida en contramano por varias arterias céntricas. Al llegar a la intersección con calle Chacabuco, el sospechoso descartó el birodado y continuó la fuga a pie, precisaron a Estación Plus Crespo.

Tras un rápido operativo cerrojo en la zona de las vías del ferrocarril, los efectivos policiales lograron localizar y aprehender al sospechoso, justo en el instante en que intentaba ocultarse dentro de un contenedor de residuos público.

Los peritos trabajaron en el lugar y la Fiscalía en turno dispuso el secuestro preventivo de la bicicleta —una Firebird rodado 29 de color negra— y ordenó el traslado del detenido a la Alcaidía de la Comisaría Primera, bajo el cargo de "Tentativa de Hurto calificado por Escalamiento.