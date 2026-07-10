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Detenido in franganti cuando sustraía un equino

La sala de video-vigilancia de Diamante alertó la situación y el delito pudo ser frustrado, con un acusado tras las rejas.  
Policiales/Judiciales10 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En la madrugada del 9 de julio, la Sala de Video-Vigilancia activó una intervención por el intento de sustracción de un animal equino, que se encontraba en una propiedad de calle Nicandra Melo, de la Ciudad Blanca. 

"Dirigidos con prontitud al lugar, efectivos realizaron un amplio despliegue en el sector, que permitió la inmediata aprehensión de la persona que guarda relación con la conducta delictiva", apuntaron a Estación Plus Crespo desde la fuerza de seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la detención del acusado, de 41 años, vecino de Diamante. El hombre fue trasladado hacia Alcaidía Policial, donde permanece alojado mientras se continúa con la causa procesal, por "Tentativa de Hurto en flagrancia".

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