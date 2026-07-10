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Choque en Valle María: Un conductor fue hospitalizado

Una moto y dos camionetas se vieron involucradas en el accidente. Se practicaron pericias para determinar las circunstancias.
Policiales/Judiciales10 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En la noche del feriado, efectivos de Comisaría Valle María, concurrieron a brindar auxilio a los involucrados en un siniestro vial, acaecido en boulevar Dobler, entre Los Fresnos y 25 de Mayo, de esa localidad.  

Se confirmó a Estación Plus Crespo que "participó una moto Appia Brezza 150 cc., al mando de un hombre de 57 años de edad, quien habría rosado la parte posterior de una pick-up Ford Ranger. La maniobra generó que el motociclista colisione contra otra pick-up, una Ford F100".

El conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones leves, que demandaron su atención médica en el Hospital San José de Diamante. 

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes, que permitan clarificar las circunstancias del siniestro. 

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