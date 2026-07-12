La gruta de la Virgen de Luján en el acceso a Crespo luce una renovada imagen gracias a una intervención artística en mosaico

Quienes ingresan a Crespo por el acceso principal sobre la Ruta Nacional Nº 12 seguramente habrán advertido un importante cambio en la gruta de Nuestra Señora de Luján. El tradicional espacio religioso comenzó a exhibir una nueva estética gracias a una intervención artística realizada con la técnica del mosaico por el grupo solidario MusivArte.

Para conocer los detalles del proyecto, Estación Plus Crespo dialogó con Sandra Krenz, referente del colectivo artístico, quien explicó el trabajo que vienen desarrollando durante las últimas semanas y la filosofía que impulsa a este grupo integrado por personas de distintas edades y localidades.

"Estuvimos trabajando durante los fines de semana en la gruta de la Virgencita de Luján, que está en la entrada, en el pórtico, con la técnica del mosaico. Hemos revestido toda la base de la Virgen en sus cuatro lados. Le hemos hecho un cielo hermoso y también intervenimos la base donde está apoyada la Virgencita con un mosaico plano y otro en 3D, compuesto por flores de venecitas que la acompañan", describió Krenz.

Solución a un problema de filtraciones

Además del aspecto artístico, la intervención permitió resolver inconvenientes estructurales detectados durante los trabajos.

La entrevistada contó a Estación Plus Crespo que entre el primer y el segundo fin de semana de tareas una lluvia dejó al descubierto filtraciones de agua en la ermita.

"Eso se solucionó gracias a los maridos que forman parte del grupo. Se colocaron burletes con sellador de silicona y tapajuntas para impedir el ingreso de agua. Esperemos próximas lluvias para comprobarlo, pero aparentemente el problema quedó resuelto", explicó.

Un grupo abierto, solidario e intergeneracional

MusivArte nació hace aproximadamente cuatro años con el objetivo de embellecer ermitas dedicadas a la Virgen mediante el arte del mosaico y el trabajo comunitario.

"El grupo se compone por edades desde los seis o siete años hasta adultos mayores. Es un grupo abierto, solidario y sustentable. Muchas personas se acercan porque sienten la necesidad de hacer algo en agradecimiento, aprenden la técnica y dejan una huella embelleciendo estos espacios", señaló Krenz.

La iniciativa comenzó con la restauración de una imagen de la Virgen del Rosario ubicada en el acceso a San Benito y, con el paso del tiempo, fue sumando integrantes de distintas ciudades.

"La mayoría son de San Benito, pero también tenemos personas de Viale, Crespo y Paraná. Incluso hemos recibido colaboraciones de colegas de otras provincias y materiales enviados desde talleres de Paraná y Córdoba. Es un grupo abierto para quien quiera sumarse", indicó.

Según explicó, con los años el colectivo fue consolidando una misión muy definida.

"Tomamos la responsabilidad de embellecer a las virgencitas y darles una mayor visibilidad desde el arte. Buscamos que, al pasar por la ruta, puedan apreciarse desde otro enfoque, siempre respetando que la protagonista principal sea la imagen de la Virgen", expresó.

Arte sustentable con materiales reciclados

Uno de los rasgos distintivos del grupo es el aprovechamiento de materiales recuperados.

"La mayoría de los materiales son reciclados. Muchas veces buscamos en contenedores o rescatamos cerámicos y vidrios de demoliciones que terminarían en un basural. Nosotros les damos una segunda oportunidad", explicó.

Krenz detalló a Estación Plus Crespo que gran parte del trabajo se realiza previamente en un taller.

Primero se toman las medidas de la ermita y se diseña la intervención. Luego, utilizando una malla de fibra de vidrio y el denominado método doble directo, se confeccionan los paneles de mosaico que posteriormente son colocados en el lugar mediante adhesivos específicos según el tipo de superficie.

En el caso de la gruta de Crespo, explicó que fue necesario trabajar sobre dos soportes diferentes: las paredes y el techo de madera de la ermita.

Una obra sin mantenimiento

Consultada sobre la durabilidad de este tipo de intervenciones, Krenz destacó una de las principales ventajas del mosaico.

"No necesita mantenimiento. Trabajamos con materiales perpetuos. Van a pasar generaciones de hijos y nietos y la obra va a seguir allí prácticamente intacta", afirmó.

Varias ermitas intervenidas y nuevos proyectos

La gruta de Crespo se suma a una lista de intervenciones realizadas por MusivArte en distintos puntos de la provincia.

"La primera fue la de la Ruta 12 en San Benito. Después trabajamos en Viale, el año pasado en la Virgen de Guadalupe de Paraná y también comenzamos una intervención en Sauce Pinto. Tenemos varias ermitas más en lista de espera, entre ellas la ubicada cerca de la iglesia de San Benito y la Virgen Milagrosa de Paraná", enumeró.

Cada proyecto posee una identidad propia.

"Todos los diseños son diferentes. Predominan las flores porque la idea es que la Virgen esté siempre posada sobre ellas. Hoy el grupo ya tiene experiencia y muchos integrantes trabajan desde sus casas elaborando piezas que luego ensamblamos durante los encuentros de los fines de semana", comentó.

Un arte que también funciona como terapia

Más allá del resultado artístico, la actividad también representa un espacio de bienestar para quienes participan.

"Siempre decimos que el mosaico es un arte y también una terapia. Uno se sienta a trabajar y las horas vuelan. Es un descanso mental frente a tanto ruido y tanta tecnología. Es una pausa y un mimo para uno mismo, porque cuando trabajamos también lo hacemos con el corazón", expresó.

Quienes deseen incorporarse al grupo pueden hacerlo comunicándose a través de las páginas de Facebook e Instagram de MusivArte o mediante alguno de sus integrantes.

La etapa final

Respecto al estado de la obra en Crespo, Sandra Krenz informó que la intervención artística ya se encuentra concluida.

"La parte del mosaico ya está terminada. Ahora estamos en contacto con el municipio, que se ofreció a colaborar con la mano de obra y la colocación del piso cerámico. Una vez finalizado ese trabajo, nos contactaremos con el padre para realizar una misa de bendición y la inauguración del mural", concluyó.