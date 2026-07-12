Empleada infiel: Sustrajo alhajas de oro y dólares de la vivienda en la que trabajaba

Una trabajadora acusada de sustraer alhajas de oro y dólares a su empleador, quedó vinculada a una investigación judicial que permitió recuperar las joyas denunciadas como robadas y secuestrar dinero en efectivo durante un allanamiento realizado en Paraná.

La causa se inició por un hurto ocurrido el 4 de julio de 2026 en una vivienda ubicada sobre calle Moisés Lebensohn, en barrio Los Berros, jurisdicción de la comisaría Decimotercera. Según la denuncia, el propietario fue despojado de una caja fuerte de pequeñas dimensiones que contenía alhajas de oro y una importante suma de dinero en moneda extranjera.

El damnificado manifestó a los investigadores que la vivienda no presentaba signos de violencia ni daños en puertas o ventanas. Además, expresó sus sospechas sobre la empleada doméstica, quien ese día se habría retirado del domicilio antes de cumplir con sus tareas habituales y sin cobrar la jornada laboral.

A partir de la denuncia, la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, asumió las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

Los efectivos realizaron un amplio relevamiento de registros fílmicos y recopilaron distintos testimonios, elementos que permitieron reconstruir los movimientos de la principal sospechosa. Como resultado de esas diligencias, lograron establecer su presunta participación en el hurto e identificar tanto a la mujer como el domicilio donde reside, en una zona céntrica de la capital entrerriana.

El procedimiento judicial se llevó a cabo este fin de semana, y arrojó resultados positivos para la investigación. Durante el allanamiento, el personal policial secuestró la totalidad de las alhajas de oro denunciadas como sustraídas.

Además, incautó una suma considerada de dinero en efectivo en moneda nacional y el teléfono celular de la mujer, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, la mujer fue correctamente identificada y quedó supeditada a la investigación mientras continúan las actuaciones para esclarecer por completo el hecho.