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Rompió un parabrisas y una puerta: terminó tras las rejas

Un joven de 25 años atacó la propiedad de su vecino, debiendo intervenir la policía.
Policiales/Judiciales12 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En horas de la madrugada, efectivos de Comisaría Santa Elena se movilizaron por daños ocurridos en Barrio Alborada, de esa localidad.

Al arribar al lugar, se entrevistaron con un ciudadano de 34 años, quien manifestó que un joven había provocado daños en su propiedad, ocasionando la rotura del parabrisas de su automóvil y de la puerta principal de su vivienda.

Se abocaron a la búsqueda y a pocos metros localizaron al acusado -de 25 años-, quien presentó una actitud agresiva, precisaron a Estación Plus Crespo. Fue reconocido por el damnificado como el presunto autor del hecho, procediéndose a su inmediata aprehensión.

Informada la Fiscalía interviniente, ordenó la detención del involucrado, supeditado al delito de Daños, quedando alojado en la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la Justicia. 

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