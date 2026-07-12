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Un detenido tras disturbios a la salida del boliche en Piedras Blancas

La policía disuadió a quienes protagonizaban el incidente. Sin embargo, un renuente intentó golpear a los efectivos.
Policiales/Judiciales12 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En horas de la mañana de este domingo, personal de Comisaría Piedras Blancas -departamento La Paz-, tomó intervención ante un desorden generalizado, registrado en inmediaciones de un local bailable de la localidad.

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron disuadir a las personas involucradas, momento en el cual un joven de 23 años adoptó una actitud agresiva hacia los uniformados. Intentando agredir físicamente a los uniformados, por lo que fue reducido y aprehendido, confirmaron a Estación Plus Crespo. 

Informada la Fiscalía interviniente de lo acaecido, dispuso su detención y posterior traslado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Asimismo, la policía continúa con las actuaciones de rigor, revisando registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona, para determinar eventuales responsabilidades.

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