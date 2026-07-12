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Otra noche inolvidable: Crespo volvió a teñirse de celeste y blanco tras la clasificación de Argentina a semifinales. VIDEO

La victoria de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a desatar una multitudinaria celebración en la ciudad. Cientos de vecinos se reunieron en el centro para festejar el pase a semifinales, en una jornada que contó con un operativo especial de tránsito y seguridad.
Crespo12 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La euforia volvió a adueñarse de las calles de Crespo. Apenas el árbitro marcó el final del partido que decretó la victoria de la Selección Argentina sobre Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, cientos de vecinos comenzaron a salir de sus hogares con un mismo destino: el corazón de la ciudad.

En cuestión de minutos, la calle San Martín se transformó nuevamente en el epicentro de los festejos. Camisetas albicelestes, banderas flameando desde las ventanillas de los vehículos, bocinazos, bombos y el clásico "¡Dale campeón!" marcaron una noche cargada de emoción, ilusión y orgullo por un equipo que continúa haciendo historia en la Copa del Mundo.

A diferencia de otras celebraciones, en esta oportunidad el tradicional punto de encuentro presentó una organización diferente. El Área de Tránsito de la Municipalidad de Crespo, con la colaboración de la Policía local, desplegó un operativo preventivo que restringió el acceso de vehículos al sector comprendido por la esquina de San Martín y Belgrano y las cuadras aledañas.

La medida permitió que el espacio fuera utilizado exclusivamente por peatones, brindando mayor seguridad a las numerosas familias, jóvenes y niños que eligieron acercarse para compartir el festejo. 

La clasificación a semifinales renovó la ilusión mundialista. Como ya había ocurrido tras la remontada frente a Egipto en los octavos de final, Crespo respondió con una masiva convocatoria espontánea para acompañar el camino de la Selección Argentina.

Ahora, la expectativa se traslada al próximo compromiso del conjunto nacional. Mientras la ilusión sigue creciendo, la ciudad ya demostró que está preparada para volver a salir a las calles si Argentina continúa avanzando hacia el gran objetivo de conquistar una nueva estrella.

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