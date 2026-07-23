El río Uruguay casi duplicó su altura en una semana y el agua avanzó sobre la costanera de Colón

El río Uruguay registró una importante crecida durante la última semana en distintos puertos entrerrianos y, aunque los niveles permanecen por debajo de las marcas de alerta, el avance del agua ya comenzó a sentirse en algunas zonas ribereñas, como ocurrió en Colón, donde alcanzó un sector de la costanera destinado a la Feria del Puerto.

Según los registros de la Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce, el puerto de Colón alcanzó este jueves los 4,44 metros, lo que representa un incremento de 1,54 metros respecto de la medición realizada una semana atrás.

A pesar del fuerte ascenso, el nivel permanece todavía por debajo de las referencias establecidas para esa ciudad, donde el estado de alerta se fija en 7,10 metros y el de evacuación en 7,90 metros.

El agua avanzó sobre la costanera de Colón

Las imágenes muestran que el crecimiento del río ya comenzó a modificar el paisaje de la costa colonense.

El agua cubrió uno de los extremos de la costanera del puerto, precisamente el sector donde fueron instaladas las carpas para la tradicional Feria del Puerto, una de las principales propuestas organizadas por la Municipalidad de Colón durante las vacaciones de invierno.

Cabe aclarar que la programación del evento se mantiene desde las 16 de este viernes; según informaron fuentes municipales, el escenario se llenará de talento local y regional para acompañar las tardes del fin de semana con los mejores ritmos. "Acercate a disfrutar de espectáculos gratuitos, buena música y el mejor ambiente para compartir en familia o con amigos", invitaron desde el municipio.

Ascensos en otros puertos entrerrianos

La tendencia también se refleja en otros puntos del curso inferior del río Uruguay.

En Concepción del Uruguay, el nivel llegó a 3,55 metros, lo que representa un aumento de 1,40 metros respecto de la semana pasada.

En Paranacito, el río alcanzó los 2,04 metros, es decir, 82 centímetros más que el jueves anterior.

Mientras tanto, en Campichuelo, el hidrómetro marcó 2,85 metros, un metro por encima de la medición registrada siete días antes.

El INA advierte sobre el avance de la onda de crecida

El último Reporte Hidrometeorológico Diario de la Cuenca del Plata, elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA), señala que sobre el tramo medio del río Uruguay se desarrolla una onda de crecida impulsada por las abundantes precipitaciones registradas en la cuenca y el incremento de los aportes laterales.

El organismo explicó que el fenómeno continuará desplazándose aguas abajo durante los próximos días y que podría alcanzar su punto máximo entre el 24 y el 25 de julio, con probabilidades de aproximarse o incluso superar los niveles de alerta en algunos sectores.

En la zona de San Javier, el río presenta un ascenso sostenido y se prevé que supere en breve el límite correspondiente a aguas altas. De hecho, el paso fronterizo internacional que une San Javier (Argentina) con Porto Xavier (Brasil) permanece cerrado desde las 7:30 de este jueves debido a la crecida del Uruguay. La medida fue adoptada a partir de un reporte de la Prefectura Naval Argentina, que advirtió un importante incremento en el nivel del río.

Por su parte, en Santo Tomé también se espera un incremento gradual de los niveles, con posibilidades de alcanzar o superar el nivel de alerta entre el 26 y el 29 de julio.

Paso de los Libres y el impacto en Salto Grande

El informe del INA indica además que en Paso de los Libres el río todavía se mantiene en aguas medias, aunque se prevé un ascenso a partir del 24 de julio, producto del avance de la crecida y de los recientes eventos de lluvia registrados en la cuenca superior.

Los especialistas consideran probable que, hacia fines de mes, el nivel ingrese en el rango de aguas medias altas e incluso pueda aproximarse o superar el nivel de alerta.

En cuanto al complejo hidroeléctrico de Salto Grande, el organismo observó un repunte de la afluencia de agua, impulsado principalmente por las precipitaciones y el incremento de los aportes provenientes del tramo medio del río.

La erogación del embalse también aumentó y, según las proyecciones, continuará oscilando en valores correspondientes a aguas medias altas hasta el 25 de julio.

Qué se espera para el tramo inferior del río

En el tramo inferior del Uruguay, donde se ubican ciudades entrerrianas como Concordia y Concepción del Uruguay, las alturas permanecen asociadas al régimen de erogación del embalse de Salto Grande.

El INA indicó que en Concordia se interrumpió la tendencia descendente observada durante la semana anterior y comenzó un leve repunte de los niveles.

De manera similar, tanto Concepción del Uruguay como la desembocadura del río Gualeguaychú muestran registros en ascenso dentro del rango de aguas medias altas.

Los especialistas prevén que durante los próximos días los niveles continúen elevados y que puedan registrarse nuevos repuntes si aumenta el caudal liberado desde el embalse de Salto Grande.