google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Restringieron sectores de la Costanera de Concordia por el avance del río Uruguay

La Comisión Técnica Mixta advirtió que el río continuará creciendo y podría alcanzar niveles de alerta.
Entre Ríos25 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

m_1784983896_77619

El Ente de Gestión Costanera de Concordia dispuso restricciones preventivas en distintos sectores de la Costanera debido al sostenido crecimiento del río Uruguay. La medida busca resguardar la seguridad de vecinos y visitantes ante el incremento del caudal previsto para los próximos días.

Desde el organismo informaron que algunas áreas fueron señalizadas y permanecerán cerradas al tránsito peatonal y vehicular. Además, solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones y evitar ingresar a los sectores restringidos.

La decisión convirtió a Concordia en una de las primeras ciudades entrerrianas en adoptar medidas preventivas frente a la creciente del río, que también comenzó a generar efectos en otras localidades ribereñas.

Prevén que el río siga creciendo

De acuerdo con el último informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, difundido el viernes, el río Uruguay mantendrá un ascenso gradual durante los próximos días como consecuencia de las lluvias registradas en la cuenca.

El organismo explicó que el aumento del caudal responde a las precipitaciones ocurridas en territorio brasileño y uruguayo, y anticipó nuevas lluvias desde el lunes que podrían prolongarse durante la semana.

Según las proyecciones, el nivel del río se mantendría más alto de lo habitual durante los próximos 10 a 15 días y, aguas abajo de la represa, podría acercarse a los niveles de alerta establecidos para Concordia (11 metros) y Salto (11,30 metros).

La CTM recomendó seguir diariamente la evolución del río a través de los canales oficiales y señaló que el desarrollo del fenómeno El Niño favorecerá mayores precipitaciones sobre la cuenca en los próximos meses, especialmente durante la primavera y el verano.

l_1784814303_66444El río Uruguay casi duplicó su altura en una semana y el agua avanzó sobre la costanera de Colón

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
o_1785278899.jpg

La Reforma Previsional será tratada este miércoles en Diputados

Entre Ríos29 de julio de 2026
Este miércoles se llevará a cabo la sesión en la que se tiene previsto darle sanción definitiva. El debate se dará en el marco de un paro y movilización de gremios estatales, municipales y docentes, que harán sentir su rechazo en las puertas de la Casa Gris. El Gobierno montó un opretativo de seguriad y valló el frente del edificio.
salud mental

Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en Salud Mental

Estación Plus Crespo
Entre Ríos28 de julio de 2026
Con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema público frente al crecimiento sostenido de la demanda en salud mental, el Gobierno de Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en la materia en todo el territorio provincial por el término de un año.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo