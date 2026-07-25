Restringieron sectores de la Costanera de Concordia por el avance del río Uruguay

El Ente de Gestión Costanera de Concordia dispuso restricciones preventivas en distintos sectores de la Costanera debido al sostenido crecimiento del río Uruguay. La medida busca resguardar la seguridad de vecinos y visitantes ante el incremento del caudal previsto para los próximos días.

Desde el organismo informaron que algunas áreas fueron señalizadas y permanecerán cerradas al tránsito peatonal y vehicular. Además, solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones y evitar ingresar a los sectores restringidos.

La decisión convirtió a Concordia en una de las primeras ciudades entrerrianas en adoptar medidas preventivas frente a la creciente del río, que también comenzó a generar efectos en otras localidades ribereñas.

Prevén que el río siga creciendo

De acuerdo con el último informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, difundido el viernes, el río Uruguay mantendrá un ascenso gradual durante los próximos días como consecuencia de las lluvias registradas en la cuenca.

El organismo explicó que el aumento del caudal responde a las precipitaciones ocurridas en territorio brasileño y uruguayo, y anticipó nuevas lluvias desde el lunes que podrían prolongarse durante la semana.

Según las proyecciones, el nivel del río se mantendría más alto de lo habitual durante los próximos 10 a 15 días y, aguas abajo de la represa, podría acercarse a los niveles de alerta establecidos para Concordia (11 metros) y Salto (11,30 metros).

La CTM recomendó seguir diariamente la evolución del río a través de los canales oficiales y señaló que el desarrollo del fenómeno El Niño favorecerá mayores precipitaciones sobre la cuenca en los próximos meses, especialmente durante la primavera y el verano.