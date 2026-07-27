Transportistas cuestionan el aumento del peaje Rosario-Victoria: "Todo se termina trasladando"

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Rosario (ATCR), Alfredo Guagliano, analizó el impacto que tienen para el sector dos medidas recientes: el reinicio de las obras de mantenimiento sobre la A012, ahora a cargo de la provincia de Santa Fe, y el fuerte incremento en la tarifa del peaje de la conexión Rosario-Victoria. Mientras destacó la intervención sobre la ruta provincial por razones de seguridad, advirtió que el aumento del peaje representa un costo adicional que terminará repercutiendo en toda la cadena logística.

Sobre la A012, Guagliano consideró que las obras eran una necesidad urgente. "La buena noticia es que la van a arreglar. Ha habido un montón de accidentes y es un riesgo circular por esa ruta", afirmó en Cadena 3 Rosario. También señaló que el deterioro de la calzada provoca maniobras peligrosas, frenadas bruscas y siniestros entre camiones, especialmente durante los períodos de mayor circulación vinculados a la cosecha.

En cuanto al peaje de la ruta nacional 174, que une Rosario con Victoria, el dirigente calificó el incremento como "un tarifazo terrible". No obstante, reconoció que la concesionaria comenzó a ejecutar trabajos de mantenimiento. "Lo del peaje está bien porque hicieron obras. Hay algunas mejoras, aunque todavía falta mucho", indicó, al tiempo que recordó que gran parte de la red vial del país continúa en malas condiciones.

Guagliano explicó que el aumento de los costos operativos impacta directamente sobre la actividad del transporte de cargas. "Todo se traslada. Quizás no en la medida que uno necesita, pero los mayores costos de combustible, peajes o reparaciones terminan incorporándose al valor del servicio", sostuvo. Aclaró, además, que esa actualización no es automática, ya que depende de los contratos con cada cliente y del índice mensual elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), utilizado como referencia por gran parte de la industria.

El referente del sector aseguró que el nuevo valor del peaje Rosario-Victoria se ubica entre los más elevados del país, aunque recordó que existen corredores con tarifas similares, como los accesos a Córdoba o los peajes urbanos de Buenos Aires. "Todo afecta a la competitividad. Un camión que recorre entre 10.000 y 13.000 kilómetros por mes paga una suma muy importante en peajes, especialmente en los corredores más utilizados", señaló.

Respecto de la situación general del transporte de cargas, Guagliano describió un panorama dispar. Explicó que algunas empresas mantienen niveles de actividad, mientras que otras registran una fuerte caída en los viajes debido a la retracción del consumo. "La situación es compleja. Si no hay consumo, se transporta menos. Hay industrias, como la siderúrgica, donde el trabajo bajó de manera importante y eso repercute directamente en los transportistas", concluyó.