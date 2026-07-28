Aumentó un 7% el kilo de pan y galleta en Crespo

La semana pasada -casi como en efecto dominó-, las panaderías de Crespo fueron actualizando sus precios, puntualmente del pan y la galleta. Hubo consenso entre los elaboradores locales, para el porcentaje de esta primera etapa.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el panadero Mario Usinger, referenció: "Días pasados se registró este incremento, después que hicimos un análisis de costos con los colegas. Reflejó que estamos muy bajos de rentabilidad, comparado con lo que estábamos obteniendo hace un par de años atrás. Todos los meses hay pequeñas subas en los ingredientes, lo vamos absorbiendo, pero ya estaba empezando a tocar un poquito nuestro sustento, por lo que para manejar la estabilidad de una pequeña ó mediana empresa, había que tomar esta decisión".

"El aumento esta vez se trasladó al pan/galleta, que era el producto más relegado desde el último incremento, que fue en mayo. La harina subió más de lo que nosotros estábamos esperando, más de lo que nos habían anticipado, y ahora que quedó estable, fijamos un precio lo más cerca posible a nuestra necesidad de rentabilidad. Se acordó un 7% más o menos, varía levemente si es despacho directo o por sistema de reparto ya fraccionado", afirmó el elaborador crespense.

Usinger anticipó que en lo que resta del año podría darse otro incremento de similar porcentaje: "Queremos hacer otro incremento en una nueva etapa. Si aplicábamos el aumento que nosotros recibimos -respecto a la harina-, tendríamos que haber aplicado un 12% a 14%. Lo hemos repartido para hacerlo en dos instancias. Los que tenemos costos de embalaje, es decir, las bolsitas para fraccionar y la impresión de las mismas, hemos tenido un retoque de nuestros proveedores y todo se va sumando".

Los panaderos también han evaluado el comportamiento de los consumidores. En tal sentido, Usinger especificó: "Desde principios de este 2026, que se ha estancado en un cierto punto, con una situación cíclica. Los primeros días del mes se vende poco, después unos 10 a 15 días queda 'parejito' con ventas normales y en los últimos días vuelve a decaer. Tiene sus altos y bajos dentro de cada mes. Eso hace que en un reparto puedan llegar a sobrar 15 kilos de pan, y al par de días no sobra nada, y luego hay un excedente de 25 ó 30 kilos. Igualmente, bajó muchísimo. Estamos en un 40% menos de ventas en el último año. Se generó un piso, que si bien no tiene perspectiva de ir hacia arriba, hasta ahora quedó estancado. Por más que uno busque clientes, siguen estables los consumos. La gente no está comprando en los volúmenes que estaba comprando antes".

El panadero crespense subrayó que "cada uno hace un gran esfuerzo por mantener las estructuras de producción en este tiempo difícil", y ahondando, reveló: "Uno va tratando de sostenerse. Yo -por ejemplo-, trabajo con mi familia, y calculo que la mayoría de los colegas está en la misma situación. A veces, le dedicamos 12 horas diarias a esto, para no tener que tomar un empleado, que no lo podremos sostener en el tiempo. Empezamos a chequear qué es lo que se vende y el producto de menor salida, se deja de producir para no generar problemas. Uno está atento a las competencias de proveedores también y ante la bajante de venta, se aprovecha a los que están ofreciendo combos de insumos, como para mejorar la rentabilidad. Lamentablemente, las tarifas del consumo eléctrico y de gas, es un costo fijo alto, que tenemos que pagarlo y no se puede modificar de acuerdo al nivel de ventas que hubo. Hoy lo más caro en la producción es la energía eléctrica".