Cáritas San José invita a los abuelos a un agasajo especial para celebrar su día

Tras las celebraciones del Día de los Abuelos durante el pasado fin de semana, en el marco de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, desde Cáritas de la Parroquia San José renovaron la invitación para compartir un encuentro especialmente dedicado a los adultos mayores de la comunidad.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Valeria Silvero destacó la importante participación que tuvieron los abuelos en las distintas celebraciones religiosas desarrolladas durante el fin de semana.

"Muy contentos con la recepción de los abuelos este fin de semana, la celebración y las bendiciones en todas las misas dentro del área parroquial, tanto en la sede parroquial como en las capillas. Así que muy bien, celebrando de la mejor manera que es unidos y en la Santa Misa", expresó.

En ese marco, informó que Cáritas San José organizará un agasajo especial este miércoles 29 de julio, a las 15:00, en el salón parroquial.

"Como venimos haciendo los últimos años, vamos a celebrar de una manera especial el Día de los Abuelos, en homenaje a Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús y los papás de la Virgen María", explicó Silvero a Estación Plus Crespo.

La actividad comenzará con un encuentro fraterno, en el que se compartirá un té con distintas preparaciones, y luego se celebrará la Santa Misa.

"Va a tener lugar en el salón parroquial y, a continuación, vamos a celebrar la misa", indicó.

Además, invitó a quienes deseen colaborar con la organización del encuentro. "Si alguien quiere llevar algo, lo agradecemos, porque todo lo que vamos a compartir lo hacemos a partir de recursos propios de las misioneras de Cáritas y también de algunos ahorros que tenemos. Si alguien quiere llevar algo, es muy bienvenido".

Finalmente, adelantó que la tarde también contará con algunos momentos especiales para homenajear a los presentes. "Vamos a compartir un té y algunas cositas ricas. Y alguna sorpresa que siempre hay, con alguna sorpresita que ya se van a enterar el miércoles", concluyó.