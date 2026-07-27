Autorizan al Ejecutivo de Crespo a acceder a un crédito del IAPV por más de $949 millones

En la más reciente sesión ordinaria, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto de Ordenanza requerido por el IAPV, para ingresar al Programa "Ahora Tu Casa" - Línea Municipios.

El ente provincial formaliza el otorgamiento de un crédito al municipio, poniendo como garantía de devolución de los fondos, la coparticipación provincial de impuestos. La operatoria de crédito autorizada por los ediles crespenses, asciende a $949.946.794,00.

El dinero dará lugar a un nuevo programa de solución habitacional, cuyas condiciones serán oportunamente definidas y difundidas. Básicamente, en esta instancia se creó la partida presupuestaria para que en caso de resultar favorable el otorgamiento del crédito, en el mediano plazo el IAPV deposite los fondos. En tanto, en partida separada, la Municipalidad de Crespo irá oportunamente reuniendo los pagos que realicen quienes resulten beneficiarios.

Características del Convenio