Los 50 años de ACADME tendrán su gran festejo el 8 de agosto en Crespo

En el marco del 50º aniversario de la Asociación ACADME, la institución organiza una gran cena baile con el objetivo de celebrar medio siglo de trayectoria y, al mismo tiempo, recaudar fondos para continuar las obras del Salón de Usos Múltiples (SUM). En diálogo con Estación Plus Crespo, la integrante de la comisión directiva, Cristina Gottig, brindó detalles de la propuesta e invitó a toda la comunidad a participar.

"La cena es el día 8 de agosto, falta muy poco. Es una cena baile porque estamos transitando los 50 años de ACADME y la idea es reunirnos para festejar tantos años de una organización como la nuestra", expresó Gottig.

La dirigente destacó que ACADME nació antes que la propia escuela que hoy acompaña. Recordó que la asociación surgió por iniciativa de un maestro que buscaba generar un espacio para la nivelación de alumnos, proyecto que luego dio origen al establecimiento educativo, el cual cumplirá también sus 50 años el próximo año.

"Primero surgió la asociación y luego vino la escuela. Fue una inquietud del maestro en ese momento y, junto a otras personas, comenzaron a trabajar hasta lograr diferentes lugares donde pudiera funcionar la institución. Fue realmente un visionario", señaló durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

El objetivo: continuar la construcción del SUM

Además del valor simbólico del aniversario, la cena tendrá un importante fin solidario. Gottig explicó que la comisión espera vender alrededor de 500 tarjetas para destinar lo recaudado a la continuidad de las obras del Salón de Usos Múltiples.

"En primer lugar es un festejo, pero obviamente el dinero que podamos recaudar apuntamos a invertirlo en el salón de usos múltiples. Este año no le hemos podido dedicar recursos porque tuvimos otras urgencias del día a día y no contamos con los fondos suficientes para seguir la construcción", explicó.

Si bien el edificio ya puede utilizarse para algunas actividades escolares, todavía resta completar importantes trabajos.

"Por fuera parece terminado, pero por dentro faltan el revoque, el cielo raso, hacer una buena acústica y construir los baños. Más adelante también queremos incorporar una cocina para que pueda utilizarse como salón de eventos y eventualmente alquilarlo, generando recursos para la institución", detalló.

Actualmente, el espacio ya es utilizado por los estudiantes para la práctica de distintas actividades deportivas, entre ellas vóley.

Cena, menú y espectáculo

La celebración se realizará el sábado 8 de agosto, en el Salón Esperanza, ubicado en la esquina de Ramírez e Independencia.

El valor de la tarjeta es de 30.000 pesos, sin incluir bebidas. El menú contempla entrada con choricito, ensalada rusa y ensaladas verdes, carne al horno como plato principal y helado de postre. Durante la noche también habrá venta de productos dulces para consumir en el lugar o llevar.

En el aspecto artístico, actuarán los grupos Tentación y Los Binder, mientras que la animación estará a cargo de Ezequiel Carlson, quien, según destacó Gottig, colaborará de manera desinteresada para acompañar la celebración.

Dónde adquirir las tarjetas

Las tarjetas pueden conseguirse a través de los integrantes de la comisión directiva y del cuerpo docente de ACADME. También se encuentran disponibles en Cotillón Miró, Autoservicio Juanca y en la pollería ubicada en la esquina de Carbó y Sarmiento.

Desde la institución renovaron la invitación a toda la comunidad para acompañar este acontecimiento, que busca celebrar cinco décadas de trabajo y fortalecer un proyecto que continuará beneficiando a las futuras generaciones.