La Parroquia Nuestra Señora del Rosario invita a celebrar el Día del Niño con juegos, merienda y actividades para toda la familia

La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo ultima los preparativos para celebrar el Día del Niño con una jornada recreativa abierta a todos los chicos de la ciudad. La propuesta se desarrollará este sábado 1º de agosto, desde las 14:30 hasta las 17:00, en el atrio del templo parroquial y sectores aledaños, con una amplia variedad de actividades pensadas para distintas edades.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Leonardo Elsesser, integrante del grupo De Posta y uno de los organizadores, brindó detalles de la celebración e invitó a todas las familias a participar.

"Los esperamos a los niños a partir de las 14:30 hasta las 17:00, que es la misa, y con la misa estaríamos terminando. Los esperamos con peloteros, con juegos, con merienda, con animación y con música", expresó.

El punto de encuentro será el atrio de la parroquia, desde donde se extenderán las actividades hacia los espacios cercanos.

"Los esperamos en el atrio de la parroquia y ahí después ocupamos el Parque Evita, la calle y demás, pero nos encontramos ahí en el atrio de la parroquia", explicó Elsesser a Estación Plus Crespo.

Convocan a colaborar con golosinas y productos para la merienda

Como ocurre cada año, la organización también solicita el acompañamiento de la comunidad para poder preparar los presentes y la merienda que compartirán los niños durante la tarde.

"Se pide como todos los años colaboración. Hay dos maneras de colaborar: una es con golosinas, que después se entregan a los niños en un pequeño presente. Eso lo pueden llevar hasta el viernes a la mañana a la secretaría parroquial. También pueden colaborar con tortas o facturas para la merienda, que incluso pueden acercarse hasta el sábado a la mañana", indicó.

Una celebración que une a toda la parroquia

Elsesser destacó especialmente que el festejo moviliza a toda la comunidad parroquial, con la participación de numerosos grupos que trabajan de manera coordinada.

"Está toda la parroquia involucrada en la organización. Es una de las cosas lindas que tiene el Día del Niño porque nos involucra a todos y trabajamos en conjunto", afirmó.

Entre quienes participan mencionó a las catequistas, el grupo Scout, Infancia y Adolescencia Misionera, el grupo De Posta, Renovación Carismática y los Ministros de la Eucaristía, entre otros.

"Hay grupos que trabajan habitualmente con niños y otros colaboramos acompañando los juegos o ayudando en la organización. Lo lindo es que desde el padre hasta el último integrante de cada grupo estamos participando", remarcó.

Actividades adaptadas para cada edad

El organizador señaló que la propuesta está pensada para que cada niño pueda disfrutar de actividades acordes a su edad.

"Todos los niños que quieran participar están invitados. Tenemos propuestas para los más chiquitos y hasta la edad que se consideran niños. Después los separamos por edades para que estén más cómodos y las actividades sean apropiadas para cada grupo", explicó.

Plan alternativo en caso de lluvia

Finalmente, Elsesser informó que, si las condiciones climáticas impiden realizar el encuentro este fin de semana, la celebración será reprogramada.

"En caso de lluvia, se pasa para el sábado 8 con el mismo programa, a la misma hora y en el mismo lugar", confirmó.