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Recuperan en Costa Grande una maquinaria agrícola sustraída en Nogoyá

A raíz de un pedido de colaboración, para lograr el esclarecimiento de un hecho delictivo ocurrido en Nogoyá, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Diamante, desarrolló tareas técnicas y de campo en su jurisdicción.
Policiales/Judiciales30 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En forma reciente, tomaron conocimiento que en un campo del Distrito Costa Grande, se encontraba un accesorio agrícola para cosecha de maíz, coincidente con la unidad que tenía pedido de secuestro por Hurto, librado por Nogoyá.

El ocasional poseedor desconocía la procedencia, en razón que otra persona lo había dejado con fines de reparación mecánica, se explicó a Estación Plus Crespo. Sin embargo, advertido por la Policía que se trataba de la plataforma buscada, inmediatamente brindó toda colaboración para la restitución, entregando la maquinaria accesoria. 

Las actuaciones y el secuestro fue girado desde la Fiscalía Diamante hacia la de Nogoyá, quienes avanzarán en la causa y se dispondrá la eventual restitución al propietario.

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