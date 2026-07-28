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Hallan muerto a un concejal de Paraná: bregaba por la prevención del suicidio

El edil no asistió a la sesión de este martes. Poco después fue encontrado sin vida. El año pasado, preocupado por suicidios en la Policía de Entre Ríos, había presentado un proyecto sobre este flagelo.
Policiales/Judiciales28 de julio de 2026


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Hallaron muerto este martes a Darío Báez, concejal de origen libertario de la ciudad de Paraná. Fue encontrado por familiares y se presume que se trataría de un suicidio, según supo Ahora por fuentes del Honorable Concejo Deliberante.

Báez debía presentarse este martes por la mañana en la sesión ordinaria del HCD. Sin embargo, tras constatar su ausencia, sus familiares directos confirmaron su fallecimiento en su vivienda del barrio Santa Lucía.

Si bien se presume autodeterminación, el cuerpo del concejal libertario será trasladado a la morgue de Oro Verde para realizar la autopsia correspondiente para descartar cualquier duda sobre las causas de fallecimiento.

Báez había llegado al Concejo Deliberante de Paraná con el sello de La Libertad Avanza y luego se constituyó en referente de Provincias Unidas en Entre Ríos. El hecho genera gran conmoción en el ámbito político de la ciudad.

Darío Báez tenía 45 años y era padre de familia.

Cabe recordar que Báez había presentado en agosto de 2025 un proyecto para que la ciudad adhiriera a la campaña provincial “Decilo, hablemos de suicidio”, una iniciativa del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que busca visibilizar la problemática del suicidio. “Hablar salva vidas. Y si el Estado se involucra activamente en todos sus estamentos, podemos generar un entorno más seguro y solidario para quienes nos cuidan”, había expresado.

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El edil había fundamentado su propuesta “en las alarmantes cifras registradas durante 2025, que incluyen varios casos fatales y tentativas dentro de la Policía provincial”.

“No podemos mirar para otro lado. Nuestros policías y agentes de seguridad cumplen un rol esencial, muchas veces bajo condiciones extremas de estrés y riesgo. Debemos brindarles contención, cuidado y acompañamiento”, expresó Báez hace casi un año.

La iniciativa proponía la realización de campañas de sensibilización en medios de comunicación locales, la capacitación del personal municipal en primeros auxilios psicológicos y la articulación con líneas de ayuda y equipos de salud mental disponibles las 24 horas.

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