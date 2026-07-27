Demoraron al camionero que trasladó a la menor que estaba desaparecida en Curuzú Cuatiá

La investigación avanzó gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que detectó el impacto del teléfono celular de la menor en una antena de Paso de los Libres. Ese dato fue determinante para orientar la búsqueda y motivó la activación del Alerta Sofía, ante la cercanía con la frontera.

Además, antes de ser encontrada, la adolescente logró compartir su ubicación con su madre, lo que permitió acotar aún más el operativo.

El camionero, identificado como Agustín Romero, fue detenido en una playa de estacionamiento para camiones ubicada sobre la ruta de acceso al Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas. Según la principal hipótesis del fiscal, el hombre habría intentado ocultarse en ese lugar luego de permitir que la joven descendiera del vehículo.

Mientras tanto, la adolescente fue puesta a resguardo y será asistida por equipos médicos y técnicos de la Justicia, que evaluarán su estado de salud y tomarán intervención para reconstruir lo ocurrido durante las horas en que permaneció desaparecida.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia busca determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del detenido

El Litoral