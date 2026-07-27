google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Demoraron al camionero que trasladó a la menor que estaba desaparecida en Curuzú Cuatiá

El chofer fue detenido en Paso de los Libres.
Policiales/Judiciales27 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

1785099282749

La investigación por la desaparición de la adolescente de 17 años de Curuzú Cuatiá, dio un giro este domingo con la detención de un camionero de 32 años, oriundo de Montecarlo, Misiones, quien quedó bajo investigación por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

Según el relato de la adolescente, el viernes por la mañana se subió a un primer camión en las afueras de Curuzú Cuatiá. Más tarde descendió en el cruce conocido como Cuatro Bocas, a la altura de Monte Caseros, donde abordó un segundo camión conducido por el ahora detenido.

De acuerdo con su testimonio, permaneció retenida durante más de 24 horas dentro del vehículo y recién logró bajar este domingo en el acceso a Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 117.

La investigación avanzó gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que detectó el impacto del teléfono celular de la menor en una antena de Paso de los Libres. Ese dato fue determinante para orientar la búsqueda y motivó la activación del Alerta Sofía, ante la cercanía con la frontera.

Además, antes de ser encontrada, la adolescente logró compartir su ubicación con su madre, lo que permitió acotar aún más el operativo.

El camionero, identificado como Agustín Romero, fue detenido en una playa de estacionamiento para camiones ubicada sobre la ruta de acceso al Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas. Según la principal hipótesis del fiscal, el hombre habría intentado ocultarse en ese lugar luego de permitir que la joven descendiera del vehículo.

Mientras tanto, la adolescente fue puesta a resguardo y será asistida por equipos médicos y técnicos de la Justicia, que evaluarán su estado de salud y tomarán intervención para reconstruir lo ocurrido durante las horas en que permaneció desaparecida.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia busca determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del detenido

El Litoral

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo