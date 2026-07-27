“Quiero justicia por mi hijo”: el desesperado pedido de la madre de Sebastián Barreto tras el crimen en Diamante

La ciudad de Diamante continúa conmocionada por el homicidio de Sebastián Barreto, ocurrido el miércoles 15 de julio. Mónica González, madre de la víctima, rompió el silencio en una entrevista con Radio Plaza Paraná, para exigir que los responsables permanezcan tras las rejas y para recordar la calidez humana de su hijo.

Sebastián, un joven muy querido en la zona que se dedicaba a la venta de pescado en localidades como Crespo y Ramírez, fue atacado por un grupo de personas en la vía pública. Su madre fue tajante al describir la brutalidad del hecho: “Ni a un perro se lo mata de la manera en que lo hicieron entre cinco. Solo pido justicia, que me ayuden para que esto no quede en nada”.

Actualmente, hay cinco personas detenidas e imputadas por el crimen, quienes se encuentran bajo arresto preventivo por dos meses tras haberse abstenido de declarar. A pesar del avance en la investigación por parte de la Fiscalía, el miedo persiste en el entorno de la víctima.

“No quiero que ellos salgan porque tenemos temor. Pido que no los suelten porque los cinco son culpables”, expresó González, quien además señaló que, aunque conocían a los agresores por ser de la misma ciudad, Sebastián no mantenía vínculos con ellos. “Fueron cinco personas que lo atacaron y le dieron esa puñalada. Él no se merecía eso porque era una persona que no se metía con nadie”.

El dolor de la familia se profundiza al pensar en la hija de Sebastián, una bebé que está por cumplir un año de vida. “Él amaba a su hija. Por eso mismo también quiero justicia por mi nieta”, manifestó Mónica con angustia.

A pesar de la gravedad del caso y del impacto emocional sufrido, la madre de Barreto denunció que hasta el momento no han recibido apoyo por parte del Estado. Al ser consultada sobre si alguna autoridad les ofreció contención psicológica o asistencia, su respuesta fue negativa: “No, nada de eso. No hemos recibido nada”.

Hacia el final de sus declaraciones, González destacó el apoyo de la comunidad y adelantó que, aunque todavía no han definido una fecha, tienen previsto realizar movilizaciones para visibilizar su reclamo. “Mi hijo era una persona increíble, lo más bueno que podía haber. Solo quiero que la justicia se encargue de este caso”.