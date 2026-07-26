Se atrincheró y atacó a policías con un pico de botella: fue detenido

La intervención comenzó con el mero objetivo de dar cumplimiento a una exclusión de hogar, dictaminada en una causa de Violencia. Sin embargo, el denunciado tuvo una reacción inusitada y acumuló nuevas imputaciones en su contra: Daño, Lesiones, Desobediencia Judicial y Resistencia a la Autoridad.

Conoció Estación Plus Crespo que en la noche del jueves último, la policía de Seguí se propuso excluir de un domicilio a un joven de 25 años, que ante la llegada de la comisión de seguridad, se atrincheró en la morada. Desde el interior, daba patadas a la puerta y arrojaba elementos contundentes, dando cuenta de su estado de exaltación y rechazo absoluto para con la disposición judicial que debía llevarse a cabo.

Instantes después, habiendo logrado los uniformados tomar contacto directo con él, buscan reducirlo y son heridos. El Jefe de Comisaría y un Oficial Principal, revistieron heridas con un pico de botella, el cual empuñaba tras las roturas previas consumadas. Finalmente, el agresor fue aprehendido, conforme lo dispuso la Fiscal Clarisa Aiello.

En cuanto al personal policial, el comisario presentó un corte en una de sus manos, recibiendo reconstrucción e inmovilización parcial en la guardia hospitalaria. En tanto, el Oficial sumariante -también atendido en el Hospital Lister-, recibió puntos de sutura en un dedo de la mano izquierda.