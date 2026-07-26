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Alerta Sofía en Corrientes: hallaron a la adolescente desaparecida en Curuzú Cuatiá

La menor había sido vista por última vez el viernes.
Policiales/Judiciales26 de julio de 2026


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La Policía de Corrientes informó que hallaron a la menor que estaba desaparecida en Curuzú Cuatiá y por la cual se había activado una Alerta Sofía.

Se trata de I.A.D. de 17 años, quien había sido vista por última vez el viernes en la mencionada localidad con una mochila con ropa.

Debido a la gravedad del caso,el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el protocolo de Alerta Sofía, que se usa cuando niños, niñas o adolescentes desaparecidos pueden encontrarse en una situación de alto riesgo inminente.

La menor fue hallada por el trabajo en conjunto de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá. dependiente de la Unidad Regional III, y la Fiscalía a cargo del caso.

La novedad del caso fue confirmada por el Dr. Oscar Cañete, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar el estado de la menor.

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