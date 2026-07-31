Convocan a vecinos de Aldea San Rafael a una reunión sobre seguridad

Roxana Toloy - Presidenta Comunal de Aldea San Rafael

Hechos delictivos preocupan a los residentes de los pequeños poblados circundantes a Crespo, quienes dependen de diferentes jurisdicciones policiales, pero consideran necesario reunirse para abordar una estrategia conjunta.

Roxana Toloy, presidenta de la Comuna de Aldea Santa Rosa, recepcionando las inquietudes de sus vecinos, organizó y convoca a una reunión pública. En diálogo con Estación Plus Crespo, explicó: "En lo que corresponde a nuestra jurisdicción, hubo dos hechos en el último mes. Hemos estado en contacto con la policía, con los damnificados, pero notamos que son robos que se vienen dando con las mismas características en la zona, tanto de Crespo, como Colonia Merou, María Luisa, Aldea Eingenfeld, Reffino. La Policía está trabajando mucho en la búsqueda de quiénes son, pero necesitamos juntarnos y conversar el tema; ver qué se puede hacer, cómo podemos trabajar para la seguridad de todos. Hoy le pasa a un vecino, y mañana nos pasa a cualquiera de nosotros. Estamos tratando de buscarle una solución".

"Todos los hechos se vienen dando de la misma manera, en ausencia de las personas, y eso genera un miedo. Indudablemente, están mirando lo que uno está haciendo, si está adentro o afuera. Y también, si bien hay objetos de valor -como herramientas y demás-, sólo se llevan dinero y armas", apuntó.

La presidenta comunal sostuvo que "estoy al tanto de todo lo que la policía y su área de investigaciones están realizando, que están revisando cámaras, controlando vehículos, pero por el momento, no se llega a dar con las personas involucradas".

Si bien Toloy admitió que la gente "es muy confiada", reflexionó: "Nuestra zona venía muy tranquila. Dejás bicicleta, los vehículos sin llave, las puertas abiertas, y no ha habido ningún tipo de problema. En la zona había algún hecho al año quizás, pero en lo que llevamos de este año, ya estamos asustados por lo que viene pasando".

"Esperamos a quien quiera acompañar, porque tenemos todos un mismo objetivo, creo que en conjunto se logran más las cosas. Van a estar las autoridades de la Policía también", afirmó en la convocatoria para el 5 de agosto, en la sede de calle Estrada, entre 3 de Febrero y Humberto Seri, de Crespo.