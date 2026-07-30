Góngora por presunta retención de adolescente: "Somos optimistas en la recolección de pruebas, para reconstruir la situación"

Crio. Insp. Hernán Góngora - Jefe Departamental Paraná-

Con un minucioso trabajo, efectivos policiales buscan esclarecer una situación que preocupa; principalmente a los padres de menores, que por diversas razones, transitan la capital entrerriana. "Nos preocupa a todos, y más a nosotros, que estamos encargados de resolver lo ateniente a la seguridad", sostuvo inicialmente la máxima autoridad del departamento.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el Jefe Departamental Paraná, Hernán Góngora, referenció: "Alrededor de las 23:15 de anoche, tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico, que en jurisdicción de Comisaría 9na, se encontraba una menor de edad, solicitando ayuda en un domicilio. Manifestaba que en otro punto de la ciudad, había sido abordada por masculinos y no se acordaba más detalles de lo que había pasado. El personal concurre, se le consulta lo sucedido a la adolescente de 16 años, y da cuenta que se había bajado del colectivo, en la zona de calle Almafuerte y Caputo, y cuando caminaba hacia la casa -vive en mediaciones de Caputo y Tibiletti-, dos masculinos se le acercan a bordo de un vehículo, y ya no recuerda más nada; hasta el lugar de aparición".

"Ante esta situación, se comunica enseguida a la Fiscalía, y el Dr. Bruno Gambino, inmediatamente dispone que la menor sea trasladada junto a la madre o a un responsable legal, hasta Tribunales, para que se active el Protocolo. Incluye la examinación del médico forense, contención y todo lo que se articula para el abordaje y la etapa investigativa".

La Policía focaliza sus acciones: "El monitoreo y relevamiento de cámaras, y lo que pueda llegar a aportarnos el personal de Policía Científica -que en este momento está trabajando en el lugar donde reaccionó ella-, será clave. Además de lo que pueda revelarse desde el equipo médico", anticipó Góngora y agregó: "No acordarse de lo que pasó, realmente puede deberse a muchos factores. No descartamos ningún hilo de hipótesis en la investigación. En este momento se barajan varios supuestos -aún es muy fresco todo-, pero que con las horas se irán sustentando unos y cayendo otros".

"Algunos datos se han obtenido y se ponen a disposición del Fiscal, para que vaya haciendo una valoración, pero el relevamiento lleva un tiempo. Ella sale de Colonia Avellaneda, que es un lugar tranquilo, con bastante iluminación artificial. Hay muchas cámaras. Y después, el lugar donde ella manifestó que se había bajado del colectivo, está en la periferia del casco de la ciudad, también iluminado. Hay cámaras del servicio 911. Por ahí, se dificulta un poquito el relevamiento en la zona donde ella reacciona, que es en calle Virrey Vértiz, sector sur-oeste de la ciudad. Casi el límite de la urbanización, ahí no hay muchos registros fílmicos. Somos optimistas en la recolección de pruebas, para reconstruir la situación", adelantó Góngora.