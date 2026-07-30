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Alerta amarilla y naranja por tormentas para Entre Ríos: advierten sobre lluvias intensas, ráfagas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para la noche del viernes 31 de julio. Se prevén tormentas fuertes o localmente severas en distintos sectores de la provincia.
Entre Ríos30 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para distintos sectores de la provincia de Entre Ríos, con vigencia para la noche de este viernes 31 de julio.

De acuerdo al organismo, se prevé el desarrollo de tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Ante este panorama, se recomienda a la población:

  • Evitar realizar actividades al aire libre.

  • No circular por calles o zonas anegadas.

  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, la comunidad debe comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia correspondientes.

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