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AGMER se adhiere al paro nacional docente convocado para el próximo lunes

La medida fue resuelta por CTERA en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.
Entre Ríos30 de julio de 2026


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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó que adherirá al paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco del plan de lucha definido por el congreso de la entidad nacional.

Desde el sindicato entrerriano señalaron que la medida responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, remarcaron que "en Entre Ríos la docencia para".

La convocatoria fue resuelta ante la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, ámbito que, según CTERA, resulta fundamental para discutir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa.

Los reclamos del sector

Entre los principales planteos, la organización sindical exige la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los docentes.

Además, reclama la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales destinados a la educación, así como la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

CTERA también manifestó su rechazo a cualquier reforma jubilatoria que afecte al sistema previsional público y expresó su respaldo a las cajas previsionales provinciales y al régimen jubilatorio docente.

Rechazo a proyectos y pedido de mayor inversión

En el documento difundido, la central sindical también cuestionó el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que representa un avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad del Estado de garantizar una educación pública.

Asimismo, reclamó una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Finalmente, CTERA convocó a docentes, organizaciones sindicales, estudiantes y a la comunidad educativa a participar de una jornada nacional de protesta en defensa de la escuela pública y de los derechos laborales y previsionales del sector.

Convocatoria al Congreso Extraordinario

Por otra parte, desde el gremio docente entrerriano convocaron a la continuidad del CCXII Congreso Extraordinario (cuarta sesión) que tendrá lugar el jueves 6 de agosto a las 9 en la localidad de La Paz.

Elonce

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