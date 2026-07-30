google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Confirmaron cuándo empieza el cronograma de pagos de sueldos de julio en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos dio a conocer las fechas de cobro de haberes de julio para empleados de la administración pública provincial.
Entre Ríos30 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

entre-rios-casa-gobierno-cronogramajpg-scaled

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 1° de agosto y concluirá el próximo sábado 8 de agosto.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.

Cronograma de pagos y acreditación

Lunes 3 de agosto: haberes hasta 980.000 pesos (se acredita el sábado 1° de agosto)

Martes 4: haberes desde 980.001 hasta 1.280.000 pesos

Miércoles 5: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos

Jueves 6: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos

Viernes 7: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos

Lunes 10: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto)

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
afider-semana-del-emprendedurismo

AFIDEER avanza con la Semana de Emprendimiento e Innovación 2026 y comenzó a  trabajar en un proyecto de ley para promover el emprendedorismo

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de agosto de 2026
El Consorcio realizó su sexto plenario en la Universidad Adventista del Plata (UAP). Se definieron los últimos avances de la agenda de septiembre, se destacó el crecimiento del Desafío de Innovación y se conformó un equipo interinstitucional para impulsar una futura Ley de Promoción del Emprendedorismo en Argentina.  
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo