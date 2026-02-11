Feller participó de la IPPE 2026

La feria reunió a más de 1.300 expositores y a los principales referentes globales del sector, con foco en innovación, genética y tecnología aplicada a la producción.

En este marco, Feller participó de reuniones junto a Hy-Line International, su socio estratégico. Durante los encuentros se analizó la situación del mercado argentino y la coordinación de estrategias para fortalecer la presencia de Hy-Line en el país.

Asimismo, se llevaron adelante reuniones con reconocidos proveedores de reproductores padres. Según explicó Raúl Buthay, gerente de Producción de la Cabaña, “se mantuvieron encuentros bilaterales con compañías genéticas proveedoras para analizar desarrollos actuales y proyecciones futuras, con expectativas de crecimiento y mejoras en reproductores”.

Durante la feria también se evaluó la evolución de productos y la presencia de proveedores estratégicos en el segmento de reproductores pesados, un mercado que muestra una demanda en expansión, así como la competitividad de una nueva línea genética incorporada por Feller en 2025, orientada a este tipo de producción.

Otro eje relevante fue el encuentro con empresas de primera línea en equipamiento para plantas de incubación, donde se abordó la proyección de la nueva planta en Cobise 1, las capacidades instaladas, el manejo de huevos fértiles y la factibilidad de incorporar tecnología de última generación, además de continuar avanzando en sistemas de control integral y trazabilidad.

"Participar de una feria internacional de esta magnitud es un logro significativo que refleja nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en la industria avícola”, destacó Juan Martín Stojkowski, del área de Administración, quien subrayó la importancia de este espacio para fortalecer vínculos globales, posicionar a Feller como referente regional y explorar nuevas oportunidades de negocio.

A la feria asistieron además Héctor Motta, presidente de Grupo Motta, Martín Frickel, responsable del Complejo Cobise 1. El balance de la participación fue altamente positivo, con reuniones estratégicas y una fuerte agenda de actualización en productividad, sistemas y tecnología de punta.

“Pudimos verificar que Feller se encuentra en un nivel top de infraestructura y tecnología, lo que representa una clara ventaja competitiva frente a otros proveedores en el país del mismo rubro”,concluyó el Dr. Buthay.