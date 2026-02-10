¡Vuelta a clases con Tarjeta Mutual!

Feller participó de la IPPE 2026
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanza una promoción especial para acompañar a los niños y niñas en su vuelta a clases.Empresariales10 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
¡Aprovechá un 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés, comprando en librerías adheridas a Tarjeta Mutual!
Desde el jueves 12 de febrero hasta el sábado 27 de febrero de 2026, se pondrá en vigencia una promoción exclusiva para comprar productos escolares en comercios del rubro “Librería”.
Este año, la promoción combina dos beneficios pensados para titulares de Tarjeta Mutual:
Además, se podrá extender el plazo de financiación utilizando Plan M, de 4 a 24 cuotas con un interés muy conveniente, y manteniendo el 20% de reintegro.
La promoción se extiende a librerías adheridas de toda la región. Conocé cuáles son en www.mutualargentino.com.ar.
*Promoción exclusiva para comercios del rubro Librería. Consiste en un 20% de reintegro para compras realizadas con Tarjeta Mutual, con un tope de $40.000 por cuenta. El beneficio aplica tanto al plan de 3 cuotas sin interés (CFT expresado en TEA 0,00%) como al Plan M. Vigencia desde las 00 h del jueves 12 de febrero hasta las 24 h del viernes 27 de febrero.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta su promoción especial para vivir una Navidad llena de sonrisas. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual en cientos de comercios adheridos!
Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.
Si sos jubilada o jubilado ANSES y vivís en la provincia de Entre Ríos, esta noticia es para vos.
El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación integral de su sucursal en la ciudad de Crespo, con el objetivo de brindar una atención más cómoda, moderna y ágil a sus clientes, empresas y comercios de la región.
El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
Un auto y una moto impactaron sobre Ruta Nacional 12, en un tramo que va desde la rotonda hacia Ramírez.
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
Habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”. Vivían en una casilla de madera y trabajaban "hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.