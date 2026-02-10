¡Vuelta a clases con Tarjeta Mutual!

Plus en Vivo

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanza una promoción especial para acompañar a los niños y niñas en su vuelta a clases.

¡Aprovechá un 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés, comprando en librerías adheridas a Tarjeta Mutual!
Desde el jueves 12 de febrero hasta el sábado 27 de febrero de 2026, se pondrá en vigencia una promoción exclusiva para comprar productos escolares en comercios del rubro “Librería”.

Este año, la promoción combina dos beneficios pensados para titulares de Tarjeta Mutual:

  • 20% de reintegro (hasta $40.000 por cuenta)
  • y 3 cuotas sin interés

Además, se podrá extender el plazo de financiación utilizando Plan M, de 4 a 24 cuotas con un interés muy conveniente, y manteniendo el 20% de reintegro.

La promoción se extiende a librerías adheridas de toda la región. Conocé cuáles son en www.mutualargentino.com.ar.

*Promoción exclusiva para comercios del rubro Librería. Consiste en un 20% de reintegro para compras realizadas con Tarjeta Mutual, con un tope de $40.000 por cuenta. El beneficio aplica tanto al plan de 3 cuotas sin interés (CFT expresado en TEA 0,00%) como al Plan M. Vigencia desde las 00 h del jueves 12 de febrero hasta las 24 h del viernes 27 de febrero.

