Schneider celebra sus 20 años con una acción que impulsa el deporte local

La resolución aprobada habilita la ampliación de 330 metros cuadrados del actual espacio disponible, ubicado en Avenida Ramírez y Martín Fierro, lo que permitirá construir un estadio con capacidad para 500 personas, preparado para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de nivel regional.

Además, la semana pasada, en el mismo contexto de RSE, Schneider SRL también concretó la donación del piso deportivo profesional de 1100 metros cuadrados a la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, que será instalado en el nuevo estadio, elevando la infraestructura a estándares competitivos y fortaleciendo el crecimiento del deporte local.

Durante la Asamblea en ADYC, también se aprobó que la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley administre el nuevo espacio por un período de siete años, con el objetivo de desarrollar y fortalecer la Escuela Municipal de Vóley de Crespo como proyecto deportivo, educativo y comunitario.

“Este paso confirma que el deporte es una herramienta de transformación social. No es solo una obra: es una inversión en futuro, en oportunidades y en comunidad”, expresaron representantes de Schneider SRL al presentar oficialmente el programa “Padrinos del Vóley”.

“En estos 20 años recibimos mucho de esta comunidad y queremos retribuir a la ciudad. Sabemos que el deporte forma, une y enseña valores que también son los nuestros: esfuerzo, trabajo en equipo, superación. Por eso elegimos acompañar al vóley crespense”, expresaron desde la empresa.

La iniciativa marca un hito para Crespo: posiciona a la ciudad en el camino hacia una infraestructura deportiva de calidad y alcance regional.

Orgullosamente crespense, Schneider reafirma así su compromiso con el desarrollo local, apostando a una ciudad que crece jugando en equipo.