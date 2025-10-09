Celebramos la semana mundial del huevo, celebramos la solidaridad

Durante esta semana, la empresa realizó la entrega de 240 docenas de huevos frescos a instituciones sociales y comunitarias de Crespo y Paraná, como parte de su compromiso con una nutrición accesible y responsable.

En Crespo, las donaciones se entregaron al Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón, donde funciona el Jardín Municipal Arco Iris, al Hogar Nuevo Amanecer y al Hogar San Francisco de Asís. En Paraná, la entrega se realizó a la organización Suma de Voluntades, que canaliza alimentos y recursos hacia familias en situación de vulnerabilidad.

Estas entregas fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Un Ángel de Argentina, perteneciente a la firma Siete Hermanos, que colaboró junto a Feller para acompañar a estas instituciones y fortalecer su trabajo cotidiano.

Más que una acción puntual, esta iniciativa refleja una convicción profunda. Alimentar también es cuidar y cada huevo compartido es una oportunidad para nutrir presente y futuro.

Compromiso que se sostiene todo el año

Helen Motta, gerente general de Cabaña Avícola Feller, suscribió un convenio de colaboración con la directora de la Escuela N.º 11 Almafuerte de Racedo, a través del cual se compromete a entregar un cajón de huevos por semana durante un año, alcanzando 1.140 docenas anuales. La iniciativa busca fortalecer la alimentación escolar y promover el aprendizaje sobre el valor nutricional del huevo como fuente de proteínas de alta calidad. La iniciativa abarca todos los niveles del establecimiento educativo.

El huevo, un alimento esencial y argentino

Según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), en el primer semestre de 2025 el consumo en Argentina alcanza las 380 unidades por habitante, un 8 % más que en 2024, que alcanzó las 363 unidades per capita. Este crecimiento consolida al país como el segundo mayor consumidor mundial de huevos y confirma la importancia de este alimento natural, versátil y sustentable dentro de una alimentación saludable y equilibrada.

Para seguir difundiendo sus beneficios, Feller sumó a la campaña a la licenciada en nutrición Ailén Kemmerer, creadora de contenidos y promotora de hábitos saludables, quien comparte en redes sociales mensajes sobre la importancia de una alimentación consciente y, en este caso, el valor del huevo como aliado del bienestar diario.

Sinergia institucional que potencia el mensaje

En línea con la campaña nacional impulsada por CAPIA, Cabaña Avícola Feller reforzó su participación recibiendo materiales de difusión y merchandising institucional enviados por la cámara. Esta articulación entre productores, cámaras y organizaciones consolida una red de trabajo colaborativo que impulsa el crecimiento del sector y difunde el valor del huevo argentino como símbolo de nutrición, desarrollo y sustentabilidad.