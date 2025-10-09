Celebramos la semana mundial del huevo, celebramos la solidaridad

Avalian celebró la movilidad sustentable y el cuidado del corazón con “Yo ❤️ Bici”
El pasado domingo en la Calle Recreativa de Rosario, cientos de personas se acercaron a disfrutar y hacer que cada latido cuente.
Del 6 al 10 de octubre, Cabaña Avícola Feller celebró la Semana Mundial del Huevo con acciones solidarias y de promoción de la alimentación saludable.Empresariales09 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Durante esta semana, la empresa realizó la entrega de 240 docenas de huevos frescos a instituciones sociales y comunitarias de Crespo y Paraná, como parte de su compromiso con una nutrición accesible y responsable.
En Crespo, las donaciones se entregaron al Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón, donde funciona el Jardín Municipal Arco Iris, al Hogar Nuevo Amanecer y al Hogar San Francisco de Asís. En Paraná, la entrega se realizó a la organización Suma de Voluntades, que canaliza alimentos y recursos hacia familias en situación de vulnerabilidad.
Estas entregas fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Un Ángel de Argentina, perteneciente a la firma Siete Hermanos, que colaboró junto a Feller para acompañar a estas instituciones y fortalecer su trabajo cotidiano.
Más que una acción puntual, esta iniciativa refleja una convicción profunda. Alimentar también es cuidar y cada huevo compartido es una oportunidad para nutrir presente y futuro.
Helen Motta, gerente general de Cabaña Avícola Feller, suscribió un convenio de colaboración con la directora de la Escuela N.º 11 Almafuerte de Racedo, a través del cual se compromete a entregar un cajón de huevos por semana durante un año, alcanzando 1.140 docenas anuales. La iniciativa busca fortalecer la alimentación escolar y promover el aprendizaje sobre el valor nutricional del huevo como fuente de proteínas de alta calidad. La iniciativa abarca todos los niveles del establecimiento educativo.
Según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), en el primer semestre de 2025 el consumo en Argentina alcanza las 380 unidades por habitante, un 8 % más que en 2024, que alcanzó las 363 unidades per capita. Este crecimiento consolida al país como el segundo mayor consumidor mundial de huevos y confirma la importancia de este alimento natural, versátil y sustentable dentro de una alimentación saludable y equilibrada.
Para seguir difundiendo sus beneficios, Feller sumó a la campaña a la licenciada en nutrición Ailén Kemmerer, creadora de contenidos y promotora de hábitos saludables, quien comparte en redes sociales mensajes sobre la importancia de una alimentación consciente y, en este caso, el valor del huevo como aliado del bienestar diario.
En línea con la campaña nacional impulsada por CAPIA, Cabaña Avícola Feller reforzó su participación recibiendo materiales de difusión y merchandising institucional enviados por la cámara. Esta articulación entre productores, cámaras y organizaciones consolida una red de trabajo colaborativo que impulsa el crecimiento del sector y difunde el valor del huevo argentino como símbolo de nutrición, desarrollo y sustentabilidad.
El pasado domingo en la Calle Recreativa de Rosario, cientos de personas se acercaron a disfrutar y hacer que cada latido cuente.
Una solución integral para acompañar el crecimiento de las empresas y el desarrollo del sector agropecuario en la región.
La Agrícola Regional informa con entusiasmo el lanzamiento oficial de su nuevo Portal LAR, una herramienta tecnológica renovada que permite a los asociados y clientes consultar de forma más ágil, segura y sencilla la información de Cuentas Corrientes y la actualidad de Cereales, descarga de comprobantes, entre otros importantes beneficios.
Cabaña Avícola Feller formó parte del Seminario Internacional Hy Line, realizado en Foz de Iguazú, con una delegación de 30 participantes entre productores, técnicos y profesionales. La iniciativa reflejó una vez más el compromiso de la empresa en facilitar espacios de capacitación e intercambio para sus clientes y profesionales propios y vinculados a la actividad.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias.
En un gesto de compromiso con la comunidad, la Cooperativa La Ganadera realizó una importante donación económica a cuatro instituciones emblemáticas de la ciudad de General Ramírez, como resultado del reciente Remate Anual de Reproductores realizado el pasado domingo.
"Están las condiciones para pedir la elevación a Juicio", anticipó el abogado de la víctima, Martín Jáuregui. Pese a las reiteradas cirugías, no se pudo revertir la grave secuela. "Tendremos una pericia en estos días, para determinar el ángulo de ingreso de las postas", precisó sobre la instancia que desembocaría en un efectivo policial en el banquillo.
El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.
Tuvieron cinco aciertos en el sorteo Siempre Sale, que repartió millones entre jugadas confeccionadas en 10 provincias argentinas. Todos los números.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.