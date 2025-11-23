Detienen a una mujer por sustracción de unos 9 millones de pesos

Murió un motociclista en Ruta 12, cerca del autódromo de ParanáPoliciales/Judiciales23 de noviembre de 2025
Se conoció su identidad y la posible causa del siniestro. El hombre tenía 60 años y falleció en el acto.
A las 20:30 de este sábado, personal policial de Federal tomó intervención en un ilícito que pudo esclarecerse horas después.
En inmediaciones de calles Cepeda y Brown, uniformados se entrevistaron con un vecino, mayor de edad, quien manifestó que minutos antes le sustrajeron alrededor de 9 millones de pesos, que disponía en efectivo y se hallaban en el interior de su vivienda. El hecho se habría perpetrado mientras hizo un mandado, a pocos metros de su hogar.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que con la descripción de supuesta autoría indicada por el denunciante, la policía se apersonó en un domicilio distante a unas 10 cuadras del lugar, procedienod a entrevistarse con una mujer sospechada.
La acusada hizo entrega voluntaria de una bolsa con dinero, contabilizándose en presencia de testigos civiles, casi 4 millones de pesos, que fueron secuestrados.
La Fiscalía en turno ordenó la aprehensión de la joven de 26 años que poseía el dinero y horas después, el Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento en la morada habitada por dicha mujer, hallándose los $5.000.000 restantes.
Además, se recibió la formal denuncia al damnificado, tomando intervención el gabinete de Policía Científica. La sindicada quedó alojada en sede de Jefatura, a disposición del Juzgado interviniente.
