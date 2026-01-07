Hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado en el río Gualeguay: identidades de ambos fallecidos

Pasaron en moto y le dispararon en el abdomen: un detenido
Se confirmó el hallazgo del segundo hombre ahogado este domingo en el río Gualeguay, tras arrojarse al agua en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en jurisdicción de Tala. Se confirmaron las identidades de ambos fallecidos.Policiales/Judiciales07 de enero de 2026
Los cuerpos de los dos hombres que eran intensamente buscados, desde el fin de semana, fueron hallado este martes, luego de haber desaparecido en el río Gualeguay, tras arrojarse al agua en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en la zona de Sauce Norte, jurisdicción de Tala, se confirmó a Elonce.
El primero, un hombre de 41 años, había sido hallado esta mañana, pasadas las 6, mientras que esta tarde, alrededor de las 18, se concretó el hallazgo del segundo hombre desaparecido. Según se indicó a Elonce, se trata del joven de 26 años, que había ingresado al agua en un primer momento.
“La segunda persona que estaba siendo buscada en el Río Gualeguay, fue encontrada sin vida en el paraje conocido como “Las Flores”, indicaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. De esta manera, y con el lamentable saldo de dos personas fallecidas, se encuentran realizando las tareas finales de la búsqueda que había dado comienzo el día domingo por la tarde.
El hallazgo del cuerpo de Ricardo Franco, de 41 años, se produjo en las primeras horas de este día martes, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río. La información del primer hallazgo, fue confirmada por la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini.
De acuerdo a los primeros testimonios recolectados en el lugar del hecho, uno de los involucrados, un joven de 26 años oriundo de la provincia de Corrientes (identificado como Pablo Zacarías), habría caído al río sin saber nadar. El segundo hombre (Ricardo Franco), de 41 años y domiciliado en Rosario del Tala, se habría arrojado en un intento de rescatarlo.
Ambos se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares. Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua.
Cabe recordar que ante el hecho, se había desplegado un importante operativo que incluyó la intervención de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la región y personal policial. Además, fueron convocados buzos tácticos provenientes de la ciudad de Paraná, quienes trabajan en la zona donde se presume ocurrió el hundimiento.
Las tareas de rastrillaje se desarrollan con embarcaciones policiales y de bomberos, recorridas pedestres por ambas márgenes del río y el uso de drones para ampliar el campo de búsqueda. En el operativo participan dotaciones de bomberos Zapadores y Voluntarios de Rosario del Tala, Gualeguay, Basavilbaso, Urdinarrain, Larroque, Mansilla Drones y Buzos tácticos.
La víctima de los impactos de bala se encuentra en el Hospital San Martín de Paraná.
