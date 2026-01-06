Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Sendas detenciones en Viale por desobediencia judicial
Uno de los casos implicó una breve persecución, en la que el agresor se desprendió de un arma blanca que llevaba consigo.
El cuerpo fue localizado a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres se arrojaron al río Gualeguay, en una zona no habilitadaPoliciales/Judiciales06 de enero de 2026
Uno de los dos hombres que era intensamente buscado desde el fin de semana fue hallado sin vida en la mañana de este martes, luego de haber desaparecido tras arrojarse al agua en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en jurisdicción de Rosario del Tala.
El hallazgo se produjo en las primeras horas de este martes 6 de enero, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río. La información fue confirmada por la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini.
Según relató la funcionaria policial, el alerta inicial fue dado este domingo por un hombre que se presentó en la comisaría del Segundo Cuartel y advirtió que una persona se había arrojado al río y no había vuelto a salir a la superficie. Cuando arribó el personal policial al lugar, se confirmó que en realidad habían sido dos los hombres que ingresaron al agua.
De acuerdo a los primeros testimonios recolectados en el lugar del hecho, uno de los involucrados, un joven de 26 años oriundo de Corrientes, habría caído al río sin saber nadar. El segundo hombre, de 41 años y domiciliado en Rosario del Tala, se habría arrojado en un intento de rescatarlo, publicó UNO.
Ambos se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares.
Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua.
La búsqueda de la segunda persona desaparecida continúa de manera intensiva en estos momentos. Los esfuerzos se focalizan específicamente en la zona del paraje “La Vanena”, sobre el conocido camino de La Sal.
En el lugar trabajan de manera coordinada varios equipos de emergencia, incluyendo Policía, Bomberos y Prefectura, quienes enfrentan las condiciones del río para intentar dar con el paradero del segundo desaparecido lo antes posible.
La causa quedó en manos de la fiscal Laila Taleb, quien coordina las actuaciones judiciales y el operativo de búsqueda.
