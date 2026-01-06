Las víctimas del accidente fatal en Chajarí viajaban hacia Misiones a reencontrarse con familiares

Los hermanos Nora y David Techeira, oriundos de Misiones, viajaban desde Río Negro hacia esa provincia para pasar las vacaciones cuando el vehículo en el que se desplazaban volcó y se incendió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Chajarí. Una menor lucha por su vida.

Cuatro personas fallecieron y una adolescente resultó con quemaduras de extrema gravedad tras un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en el norte de Entre Ríos. El hecho se registró alrededor de la 1, sobre la autovía José Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14), en el empalme con la avenida 25 de Mayo, acceso norte a la ciudad de Chajarí.

Entre las víctimas fatales se encuentran Nora del Carmen Techeira (44) y su hermano David Techeira (30), ambos oriundos de la provincia de Misiones, quienes viajaban rumbo a su tierra natal para pasar las vacaciones y visitar a familiares. En el mismo episodio murieron Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), hijas de Nora.

En tanto, Astrid Raquel Martínez (17), hermana melliza de una de las jóvenes fallecidas, sobrevivió al siniestro y permanece internada en el Hospital San Martín de Paraná. La adolescente continúa en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, luego de haber sufrido quemaduras en gran parte del cuerpo.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el vehículo —un Volkswagen Suran— circulaba de sur a norte cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el control, impactó contra una alcantarilla, volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl. Bomberos Voluntarios que intervinieron en el lugar constataron el fallecimiento de cuatro de los ocupantes, mientras que la sobreviviente fue trasladada inicialmente al Hospital Santa Rosa de Chajarí y posteriormente derivada a Paraná por la complejidad de su cuadro.

El grupo había salido el domingo desde General Roca, provincia de Río Negro, donde Nora residía desde hacía más de 15 años junto a su esposo, Benjamín Isaías Martínez (45). El viaje tenía como destino final Misiones, donde los hermanos Techeira planeaban reencontrarse con su familia.

La causa quedó en manos del fiscal en turno, quien ordenó las pericias correspondientes y la realización de las autopsias para establecer con precisión la mecánica del hecho. Vecinos y transeúntes señalaron deficiencias en la iluminación del sector, aunque ese aspecto forma parte de las diligencias judiciales.

La tragedia generó repercusión tanto en General Roca como en Posadas, capital misionera, de donde son oriundos los hermanos fallecidos. En las últimas horas se difundieron pedidos de colaboración solidaria para afrontar los gastos vinculados al traslado de los cuerpos y la internación de la adolescente. Las donaciones se canalizan a través del alias causaMartinez, correspondiente a una cuenta del Banco Nación a nombre de Benjamín Isaías Martínez.

Familiares permanecen en Paraná acompañando la evolución médica de Astrid, mientras se aguarda la entrega de los cuerpos para su posterior traslado.

Misiones Online