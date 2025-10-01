Plus en Vivo

Avalian celebró la movilidad sustentable y el cuidado del corazón con “Yo ❤️ Bici”

El pasado domingo en la Calle Recreativa de Rosario, cientos de personas se acercaron a disfrutar y hacer que cada latido cuente.

Como auspiciantes del sistema público de bicicletas de Paraná, Rosario y Santa Fe, en el marco de la semana de la Movilidad Sostenible y el Día Mundial del Corazón, la empresa de cobertura médica llevó adelante “Yo ❤️ Bici”, una propuesta abierta a la comunidad que combinó salud, bienestar y compromiso ambiental en una jornada llena de energía.

La elección de la fecha no fue casual, ya que el 29 de septiembre Avalian celebra un nuevo aniversario como marca, coincidiendo con el Día Mundial del Corazón, símbolo de su propósito de cuidar a las personas desde el primer latido.

La activación incluyó puesta a punto de bicicletas, juegos, premios y actividades recreativas, que permitieron a los jóvenes conectarse con hábitos saludables y sostenibles en un clima de diversión y compromiso.

“En Avalian somos promotores del uso de la bici, porque nos da la posibilidad de poner el cuerpo en movimiento a cualquier edad, renovar el oxígeno respirando al aire libre, ahorrar energía y evitar la contaminación. Son muchas las bondades que tiene para la propia salud y el cuidado del medioambiente. En una sociedad donde estamos hiperconectados a las pantallas, la bici aparece como una oportunidad para vivir una experiencia saludable y de bienestar” afirmó Luciana Capuya, Jefa de Comunicación de Avalian.

Pero eso no fue todo: en alianza con Nativas, organización líder que integra naturaleza, tecnología y sostenibilidad, cada participante pudo moverse con propósito, ya que con solo cinco minutos de pedaleo en el stand de Avalian, se contribuyó a la plantación de 100 árboles en la Comunidad Vinalito de Jujuy.

La iniciativa buscó reafirmar el propósito de la empresa: estar cerca de las personas, impulsar el bienestar integral y multiplicar acciones que cuidan tanto a la comunidad como al planeta. Porque cuando la movilidad y el corazón se encuentran, Avalian demuestra que está más que nunca de tu lado para cuidarte.

Sobre Avalian

Avalian es una empresa de medicina prepaga, con 45 años de experiencia, comprometida con el bienestar y la salud de sus asociados, que brinda cobertura médica de primer nivel. Con presencia en todo el país, más de 50 Centros de atención, 400 Agencias y 250 mil asociados que eligen sus servicios, la empresa brinda soluciones ágiles para el cuidado de las personas. Avalian es parte del prestigioso Grupo Nodos conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo y la Fundación Nodos, con valores y principios cooperativos que la definen y la convierten en una de las más reconocidas del país. Actualmente, Avalian asegura la salud de los jugadores de los dos clubes más importantes de la Argentina: Boca Juniors y River Plate. Además, logró la certificación internacional Great Place to Work, que la posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en la Argentina.

Conocé más en:www.avalian.com y en sus redes sociales.

