Zunilda Beatriz Lederhoz Vda. de Schaab

Zunilda Beatriz Lederhoz Vda. de SchaabNecrológicas22 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 22 de noviembre a la edad de 81 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala A- y serán inhumados el día 23 de noviembre a las 16 hs. en el cementerio de Aldea Santa Rosa, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Ejido Aldea Santa Rosa.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Tragedia en Seguí: murió una mujer en un accidente de tránsito
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Incautaron 945 kilos de pescados en Diamante: al no ser aptos para consumo, los enterraron en un pozoPoliciales/Judiciales21 de noviembre de 2025
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
Un utilitario despistó en Ruta 12: una lesionada
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.
Con shows musicales y sabrosa gastronomía, Aldea Santa Rosa festejará un nuevo aniversario
Este domingo 23 de noviembre, con acceso libre y gratuito, la comuna vivirá una jornada de celebración. Cumbia, música alemana, patio de comidas y paseo de emprendedores, entre los principales atractivos.