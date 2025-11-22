Plus en Vivo

Zunilda Beatriz Lederhoz Vda. de Schaab

Necrológicas22 de noviembre de 2025

Falleció el día 22 de noviembre a la edad de 81 años.

Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala A- y serán inhumados el día 23 de noviembre a las 16 hs. en el cementerio de Aldea Santa Rosa, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Ejido Aldea Santa Rosa.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

