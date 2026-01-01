Ricardo Juan Dieser

Plus en Vivo

Falleció el 1 de enero, a la edad de 44 años. 

Sus restos son velados en sala de velatorios de Aldea María Luisa y recibirán sepultura el 1 de enero a las 18:30, en el cementerio de María Luisa, previo responso en la iglesia. 

Hogar de duelo: La Calandria s/n – Aldea María Luisa 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

