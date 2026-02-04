Plus en Vivo

Rene Enrique Frickel

Necrológicas04 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 4 de febrero a la edad de 69 años. 

Sus restos son velados en salón de la Iglesia del Rio de la Plata (Puiggari) y serán inhumados el día 5 de febrero a las 9:00 hs en el cementerio El Reposo de Puiggari, previo acto religioso.

Hogar de duelo: Ejido Puiggari.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo