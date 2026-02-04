Rene Enrique Frickel

Rene Enrique FrickelNecrológicas04 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el día 4 de febrero a la edad de 69 años.
Sus restos son velados en salón de la Iglesia del Rio de la Plata (Puiggari) y serán inhumados el día 5 de febrero a las 9:00 hs en el cementerio El Reposo de Puiggari, previo acto religioso.
Hogar de duelo: Ejido Puiggari.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Siguen las retenciones de motos durante operativos en Crespo
Unidades que son encontradas con sendas irregularidades, son retiradas de la circulación pública. Se controlaron motos y autos.
Discutió con su pareja, ingirió nafta y se tiró de la ambulancia cuando lo llevaban al hospital en Paraná
Un joven de 20 años ingirió nafta tras discutir con su pareja. Cuando era trasladado en una ambulancia al hospital San Martín, escapo y está siendo buscado.
Investigan una muerte en el ejido de Cerrito: Cómo fue la intervención de Bomberos Voluntarios
La investigación para determinar las formas y circunstancias en que se produjera un deceso, se inicia con la sofocación de un incendio. Alejandro Peralta, Jefe del cuartel de esa localidad, dio detalles.
Restos presuntamente humanos son trasladados de Cerrito a la morgue de Oro Verde
Restos compatibles con una persona -hallados en un automóvil incendiado- serán sometidos a pericias forenses, conforme lo dispuso la Fiscalía interviniente.
Homicidio, suicidio o accidente, el orden de investigación policial en Cerrito
El hallazgo de un auto en llamas y poco después, restos compatibles de una persona en el interior del rodado, desataron una profunda investigación.