Investigan una muerte en el ejido de Cerrito: Cómo fue la intervención de Bomberos Voluntarios

Restos presuntamente humanos son trasladados de Cerrito a la morgue de Oro Verde
Restos compatibles con una persona -hallados en un automóvil incendiado- serán sometidos a pericias forenses, conforme lo dispuso la Fiscalía interviniente.
La investigación para determinar las formas y circunstancias en que se produjera un deceso, se inicia con la sofocación de un incendio. Alejandro Peralta, Jefe del cuartel de esa localidad, dio detalles.Policiales/Judiciales04 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
La Fiscalía delinea acciones para recopilar la mayor cantidad de información y pericias que permitan reconstruir el luctuoso episodio, acaecido en un camino cercano al cruce de las Rutas Nacional 12 y la Provincial 8, que comienza en el acceso a Cerrito y conecta con localidades de la zona como Curtiembre y Hernandarias.
Todo comenzó al conocerse un incendio. En diálogo con Estación Plus Crespo, el comandante Alejandro Peralta, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Cerrito, precisó: "Alrededor de las 2:00 de hoy, nos llaman alertándonos de un incendio, que en principio no se sabía exactamente de qué era, pero luego nos confirman que se trataba de un vehículo. Nos equipamos con la ropa adecuada para este tipo de incendios, asistimos al lugar tres bomberos con dos unidades. Nos encontramos con un rodado totalmente envuelto en llamas, y procedimos a apagarlo".
"Este es un camino muy transitado, por donde anda mucha gente. Es más o menos a 1.5 kilómetros de la fábrica de cartuchos", referenció y agregó: "En principio no nos llamó la atención, porque muchas veces en esta época del año, debido a las altas temperaturas, suelen registrarse estas intervenciones. Trabajamos con personal policial, y de nuestra parte, nos dedicamos a la extinción del vehículo, también el anfirado de la zona como para que no se reavive el fuego y priorizando que no se propague a campos linderos, porque están sembrados. Fueron varias horas hasta casi media mañana", puntualizó.
"Cuando llegamos ya estaba envuelto en llamas, consumido prácticamente en su totalidad y si bien tenía la patente, estaba consumida. La Policía se encargará de investigar quién es el propietario del vehículo y demás", afirmó Peralta.
Restos compatibles con una persona -hallados en un automóvil incendiado- serán sometidos a pericias forenses, conforme lo dispuso la Fiscalía interviniente.
Un joven de 20 años ingirió nafta tras discutir con su pareja. Cuando era trasladado en una ambulancia al hospital San Martín, escapo y está siendo buscado.
Con elementos no habilitados y careciendo de permisos, fue abortada una pesca con fines comerciales, de importante dimensión. Brigadistas confeccionaron múltiples actas de infracción y hubo secuestros.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Los tres sospechosos alquilaron una costosa cabaña en la zona de Termas de Concordia utilizando dólares, lo que llamó la atención de los investigadores por la proximidad temporal con el robo. Hubo un detenido y se recuperó parte del dinero sustraído.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.