Investigan una muerte en el ejido de Cerrito: Cómo fue la intervención de Bomberos Voluntarios

La Fiscalía delinea acciones para recopilar la mayor cantidad de información y pericias que permitan reconstruir el luctuoso episodio, acaecido en un camino cercano al cruce de las Rutas Nacional 12 y la Provincial 8, que comienza en el acceso a Cerrito y conecta con localidades de la zona como Curtiembre y Hernandarias.

Todo comenzó al conocerse un incendio. En diálogo con Estación Plus Crespo, el comandante Alejandro Peralta, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Cerrito, precisó: "Alrededor de las 2:00 de hoy, nos llaman alertándonos de un incendio, que en principio no se sabía exactamente de qué era, pero luego nos confirman que se trataba de un vehículo. Nos equipamos con la ropa adecuada para este tipo de incendios, asistimos al lugar tres bomberos con dos unidades. Nos encontramos con un rodado totalmente envuelto en llamas, y procedimos a apagarlo".

"Este es un camino muy transitado, por donde anda mucha gente. Es más o menos a 1.5 kilómetros de la fábrica de cartuchos", referenció y agregó: "En principio no nos llamó la atención, porque muchas veces en esta época del año, debido a las altas temperaturas, suelen registrarse estas intervenciones. Trabajamos con personal policial, y de nuestra parte, nos dedicamos a la extinción del vehículo, también el anfirado de la zona como para que no se reavive el fuego y priorizando que no se propague a campos linderos, porque están sembrados. Fueron varias horas hasta casi media mañana", puntualizó.

"Cuando llegamos ya estaba envuelto en llamas, consumido prácticamente en su totalidad y si bien tenía la patente, estaba consumida. La Policía se encargará de investigar quién es el propietario del vehículo y demás", afirmó Peralta.