Operativo contra depredadores del río: secuestran 350 metros de red ilegal en el departamento Paraná

En circunstancias en que la Brigada Abigeato Paraná se encontraba desarrollando un operativo náutico en la zona de Bajada Grande, en el atardecer de este lunes; recibieron el valioso aporte colaborativo de las autoridades de la Reserva Parque General San Martín, dando cuenta de una presunta pesca ilegal.

Inmediatamente esa delegación de la Dirección General Prevención Delitos Rurales, evaluó las fotografías y videos remitidos, pudiendo observar indicios suficientes para una intervención. Con premura se dirigieron hasta la zona del Arroyo Las Conchas, en proximidad al Paraje Tres Bocas, popularmente conocido por La Balsa en Villa Urquiza, se precisó a Estación Plus Crespo.

Haciendo una navegación, en horas de la madrugada, brigadistas del departamento Paraná dieron efectivamente con un grupo de pescadores que se encontraban en plena actividad ictícola, con mallas de tres telas -trasmallo-, que abarcaban todo el ancho del curso de agua. Se trataba de una pesca comercial, habiéndose constatado que carecían de licencia para dicha actividad; sumado a la utilización del trasmallo, de medida pequeña, el cual se encuentra prohibido.

Ante el flagrante incumplimiento a la Ley Provincial de Pesca Nº 4892, uniformados de la repartición especializada labraron 6 actas de infracción, quedando correctamente identificados los pescadores, todos oriundos de Paraná. Tales actuaciones se elevan al organismo provincial competente, para su eventual sanción.

En cuanto a las mallas de tres telas, se especificó a Estación Plus Crespo que todas estaban caladas, cubrían de lado a lado la superficie del arroyo, operando el secuestro, de un total de aproximadamente 350 metros de trasmallo. En tanto, la poca cantidad de peces que ya habían sido capturados bajo esta metodología, fueron devueltos al curso de agua a medida que se retiró la red ilegal.

Recomendaciones

Los operativos náuticos continuarán de manera intensiva, por lo que la Brigada Abigeato Paraná sugirió a la población cumplir con los requisitos indispensables, para evitar mayores inconvenientes. Se debe portar la documentación habilitante y utilizar los medios idóneos: para la pesca deportiva sólo se encuentra habilitado el rill o línea, con anzuelo; para la pesca artesanal están permitidos los espineles y para la pesca comercial el mallón. En ningún caso particular se autoriza el trasmallo -que es el mallón y los dos espejos-. Cada tipo de práctica, debe estar respaldada por los requisitos legales que rigen a cada una.