Robaron U$D 16.000 y gastaron parte del dinero para alojarse en costosa cabaña y comprar celulares

10 autos se desparramaron en Ruta 6 al volcar el camión que los transportaba
El siniestro ocurrió este domingo, cerca de Guardamonte, en el departamento Tala. Todas las consecuencias.
Los tres sospechosos alquilaron una costosa cabaña en la zona de Termas de Concordia utilizando dólares, lo que llamó la atención de los investigadores por la proximidad temporal con el robo. Hubo un detenido y se recuperó parte del dinero sustraído.Policiales/Judiciales02 de febrero de 2026
Recuperaron parte del dinero sustraído a un vecino de Concordia y, tras la intervención policial, se logró la detención de uno de los presuntos autores del hecho delictivo.
El hecho ocurrió este domingo cuando la víctima se ausentó de su vivienda alrededor de las 14. Al regresar, cerca de las 18.30, advirtió que desconocidos habían forzado una puerta trasera e ingresado al domicilio. Del interior de una habitación, los delincuentes se llevaron un sobre que contenía aproximadamente 16.000 dólares, guardado dentro de un mueble.
A partir de las primeras tareas investigativas, los efectivos de comisaría sexta lograron identificar a un sospechoso y avanzar con una serie de medidas judiciales. De la pesquisa surgió que tres personas habían abonado una cabaña de alto costo en la zona de Termas utilizando dólares, lo que llamó la atención de los investigadores por la proximidad temporal con el robo.
Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento, que arrojó resultado positivo. En el procedimiento se secuestraron tickets de compras recientes, dos teléfonos celulares con sus respectivas boletas de adquisición, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Durante el operativo se incautaron 6.950 dólares, 21.000 pesos argentinos, dos teléfonos celulares marca Motorola modelo Moto E15, además de comprobantes de gastos en entradas a termas y distintos comestibles. También se concretó la detención de uno de los presuntos involucrados, mientras que las otras dos personas quedaron supeditadas a correcta identificación.
Según indicaron fuentes policiales a Elonce, al unificar el valor del dinero secuestrado, los celulares adquiridos y los gastos realizados, la suma total coincide con el monto sustraído en el robo, lo que refuerza la hipótesis investigativa.
La causa continúa en etapa de instrucción, con intervención de la Fiscalía correspondiente, que deberá resolver la situación procesal de los involucrados y determinar su responsabilidad en el hecho, que fue caratulado como "Robo Calificado por Escalamiento".
La Policía halló elementos que los comprometen con el hecho de Abigeato endilgado, aunque pretendieron imponer haber sufrido una sustracción.
Informes preliminares afirman una hipótesis que ameritó la puesta en libertad del camionero, quedando igualmente supeditado a la causa. ¿Qué habría pasado?
Los delincuentes revolvieron documentación y se terminaron llevando los dispositivos pertenecientes al Programa Nacional Escuelas Alfa en Red.
Sus hermanos se encontraron con otra persona en la morgue. Exigen justicia, y remarcaron que Prefectura "no está buscando" el cuerpo del hombre que cayó al río el martes, luego de recibir un disparo.
En abril se desarrollará el juicio por contrabando. Se ordenó el decomiso del dinero y la pronta subasta de su camioneta importada, recaudaciones que quedarán en el vecino país.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.