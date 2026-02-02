Plus en Vivo

Robaron U$D 16.000 y gastaron parte del dinero para alojarse en costosa cabaña y comprar celulares

Los tres sospechosos alquilaron una costosa cabaña en la zona de Termas de Concordia utilizando dólares, lo que llamó la atención de los investigadores por la proximidad temporal con el robo. Hubo un detenido y se recuperó parte del dinero sustraído.

02 de febrero de 2026
Recuperaron parte del dinero sustraído a un vecino de Concordia y, tras la intervención policial, se logró la detención de uno de los presuntos autores del hecho delictivo. 

El hecho ocurrió este domingo cuando la víctima se ausentó de su vivienda alrededor de las 14. Al regresar, cerca de las 18.30, advirtió que desconocidos habían forzado una puerta trasera e ingresado al domicilio. Del interior de una habitación, los delincuentes se llevaron un sobre que contenía aproximadamente 16.000 dólares, guardado dentro de un mueble.

A partir de las primeras tareas investigativas, los efectivos de comisaría sexta lograron identificar a un sospechoso y avanzar con una serie de medidas judiciales. De la pesquisa surgió que tres personas habían abonado una cabaña de alto costo en la zona de Termas utilizando dólares, lo que llamó la atención de los investigadores por la proximidad temporal con el robo.

Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento, que arrojó resultado positivo. En el procedimiento se secuestraron tickets de compras recientes, dos teléfonos celulares con sus respectivas boletas de adquisición, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Durante el operativo se incautaron 6.950 dólares, 21.000 pesos argentinos, dos teléfonos celulares marca Motorola modelo Moto E15, además de comprobantes de gastos en entradas a termas y distintos comestibles. También se concretó la detención de uno de los presuntos involucrados, mientras que las otras dos personas quedaron supeditadas a correcta identificación.

Según indicaron fuentes policiales a Elonce, al unificar el valor del dinero secuestrado, los celulares adquiridos y los gastos realizados, la suma total coincide con el monto sustraído en el robo, lo que refuerza la hipótesis investigativa.

La causa continúa en etapa de instrucción, con intervención de la Fiscalía correspondiente, que deberá resolver la situación procesal de los involucrados y determinar su responsabilidad en el hecho, que fue caratulado como "Robo Calificado por Escalamiento".

